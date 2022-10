Bäckereien im Kreis Miltenberg kämpfen mit vielen Problemen

Ex­p­lo­die­ren­de En­er­gie­kos­ten, feh­len­des Per­so­nal und im­mer teu­re­re Roh­stof­fe: Der­zeit ver­zwei­feln vie­le Bä­cker im Land­kreis Mil­ten­berg an ih­ren ge­ball­ten Pro­b­le­men. Je­des ein­zel­ne wä­re lös­bar, aber in ih­rer Sum­me stel­len die Mehr­kos­ten die Be­trie­be vor be­son­de­re Her­aus­for­de­run­gen. Die Kun­den er­war­ten trotz al­lem wei­ter ei­ne gro­ße Aus­wahl an Pro­duk­ten zu be­zahl­ba­ren Prei­sen. Wie ist die­ser Spa­gat zu schaf­fen? Un­ser Me­di­en­haus hat die In­nungs­ver­samm­lung der Bä­cker be­sucht und in zwei klei­nen Be­trie­ben nach­ge­fragt.