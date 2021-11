Bäckerei Markert errichtet im Gewerbegebiet "Quelle" einen Verkaufsladen mit Café

Neubau: Café am Radweg mit schönem Ausblick

Eschau 12.11.2021

Derzeit baut die Bäckerei Markert im Gewerbegebiet "Quelle" ein neues Gebäude mit Verkaufsladen und großzügigem Café inklusive Terrasse. Von links: Diana Markert mit Ehemann Timmy Markert und die Kinder Luna und Sidney (vorne von links).

Derzeit entsteht im Gewerbegebiet "Quelle" ein neues Gebäude für einen Verkaufsladen mit vollen Sortiment an Brot, Gebäck, Kuchen und Torten - dazu noch ein Café inklusive Terrasse. Neben einer Küche und einem Technikraum wird es Toiletten und einen Lagerraum für Stühle geben. Das neue Café soll 35 Sitzplätze und eine Terrasse für 60 Gäste haben. Es sind eine E-Schnelladestation für Autos und kostenlose Ladestationen für Fahrräder geplant. Ändern wird sich auch der Name der Bäckerei. Sie heißt künftig Bäckerei Markert.

Gebacken wird weiterhin im Ort in der Kreuzgasse. Die Filiale in Sommerau wird nach der Neueröffnung geschlossen. Dann ist auch die Bäckerei in Eschau in der Kreuzgasse nur noch am Vormittag geöffnet. Dafür ist die Bäckerei im Gewerbegebiet "Quelle" ganztägig geöffnet. Auch sonntagnachmittags wird das neue Café geöffnet sein. Das neue Café liegt am viel befahrenen Elsava-Radweg von Elsenfeld über Rück, Eschau und Hobbach nach Heimbuchenthal bis Mespelbrunn.

ro