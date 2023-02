Bad Königer Freibad-Streit: Parlament beugt sich Druck von der Straße

Odenwaldkreis 16.02.2023

Kurstadt ohne Freibad: Zwei Jahren schon ist das Schwimmbad von Bad König geschlossen und der Streit um den richtigen Weg zur Sanierung will kein Ende nehmen.

Unmutsbekundungen: Von Ruhe und Beschaulichkeit kann keine Rede mehr sein beim Blick auf Bad König. Wofür in Michelstadt die Odenwaldhalle steht (wir berichteten), stellt in der einzigen Kurstadt des Odenwalds das Freibad dar. Über Jahrzehnte ausgebliebene Investitionen und nicht vorgenommene Anpassungen an gestiegene Standards haben zur Schließung des Schwimmbads geführt. Auch mehr als zwei Jahre darauf rückt eine grundhafte Sanierung und eine mögliche Wiedereröffnung in weite Ferne. Dies hat zuletzt zu tumultartigen Szenen vor und während der Sitzung der Stadtverordneten geführt. Wie das Odenwälder Echo berichtet hat, verließ mit Thomas Riedl nach einem Wortgefecht einer der engagiertesten Verfechter einer schnellen und unbürokratischen Lösung demonstrativ die Versammlung. Vorausgegangen war eine Protestkundgebung auf dem Schlossplatz, an der der Meldung nach rund 250 Teilnehmer jeden Alters vertreten waren. Wie so viele mit gleichlautenden Forderungen, hielt ein kleiner Junge ein Transparent in die Höhe, auf dem »Unser Schwimmbad darf nicht baden gehen« zu lesen war.

Der Ärger in der Bevölkerung hat zugelegt, nachdem auch das Außenbecken der Odenwaldtherme der hohen Energiekosten wegen geschlossen wurde. Riedl hat in seiner Funktion als Kassenwart des Sportvereins zusammen mit einem Fachunternehmen aus Erbach ein Sanierungskonzept vorgestellt. Dieses wurde von der Wählergruppe »Zukunft Bad König« (ZBK) als gemeinsamer Antrag mit den Grünen eingebracht. Am Ende der Debatte standen zwölf Ja-Stimmen bei ebenso vielen Enthaltungen von SPD und CDU. Die ZBK macht in ihrem Internetauftritt darauf aufmerksam, dass seit der Schließung des Freibads 2020 insgesamt 3,5 Millionen Euro im Haushalt eingeplant gewesen seien. Dieser Betrag würde den Angaben nach reichen für die von Riedl vorgestellte »rein technische Instandsetzung«, was genüge, um das Bad wieder funktionsfähig herzurichten. Ein von der SPD favorisiertes und weitergehendes Sanierungskonzept hätte 8,6 Millionen Euro gekostet.

Öffentlichkeitsarbeit: Mit einem neuen Erscheinungsbild und mit überarbeiteten Inhalten präsentiert sich die Kreisverwaltung mit einem neuen Internetauftritt. Über die Homepage https://www.odenwaldkreis.de können einer Meldung nach neuerdings auch etliche Anträge online gestellt und Termine vereinbart werden. Die neue Menüstruktur habe zum Ziel, dass die Bevölkerung schneller die gesuchten Informationen und Anträge findet. Unterstützt werde die Nutzung über eine strukturierte Suchfunktion.

Gegliedert ist die Homepage in die Bereiche Dienstleistungen (Verwaltungsleistungen, die antragspflichtig sind), Projekte (freiwillige Angebote), Aktuelles (Pressemitteilungen, öffentliche Bekanntmachungen und weitergehende Informationen, wie Ukrainehilfe) sowie Landkreis und Politik (politischen Gremien und Kreispolitik). In Arbeit sei ferner ein neuer, zentraler Veranstaltungskalender.

Forschungsarbeit: Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald lädt zur Vorstellung des neuen Schleiflabors der »Forschungsstelle Montanarchäologie und Kulturlandschaft« für Samstag, 18. Februar, in das Regionalmuseum Reichelsheim ein. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Marktplatz vor dem Museum. Diese beginnt um 18 Uhr mit einer Führung; daran schließt sich ein Vortrag an. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald demonstrieren die Herstellung von Dünnschliffen für geologische Untersuchungen. Unter einem Dünnschliff versteht man eine nur 30 Millionstelmeter dicke Gesteinsscheibe, die auf ein Trägerglas aufgeklebt ist. Die meisten Mineralbestandteile der Gesteine sind in dieser Dicke durchsichtig oder transparent und lassen sich so mit dem Polarisationsmikroskop untersuchen. Unter polarisiertem Licht erscheint oft eine bunte Pracht sogenannter Interferenzfarben.

In der Meldung heißt es, dass der Bergbau im Odenwald inzwischen auf mindestens 1250 Jahre zurückblicken kann. Die Eisenerzgruben im Bergbaurevier Weschnitz, Erzbach und Rohrbach finden ihre erste urkundliche Erwähnung in der Grenzbeschreibung der Mark Heppenheim im Jahr 773. Angenommen wird, dass sie als auffällige Grenzpunkte bereits längere Zeit in Betrieb waren. Die Abteilung Bergbau und Geologie im Regionalmuseum Reichelsheim startet mit der Veranstaltung »Gesteine enthüllen ihre Geschichte« eine lose Folge von Vorträgen und Führungen über die bekannten und weniger bekannten Bodenschätze in der Region.

Manfred Giebenhain