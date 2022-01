Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Geburtenzahl in Helios Klinik Erlenbach erreicht Rekordhoch

806 Neugeborene im Jahr 2021

Erlenbach a.Main 13.01.2022

Das Team der babyfreundlichen Geburtsklinik gratuliert den frisch gebackenen Eltern zur Geburt ihrer Tochter Lorena.

3330 Gramm schwer, 52 Zentimeter groß und putzmunter: Das ist Lorena Paladino. Am Mittwoch, 29. Dezember, um 4.15 Uhr erblickte das Mädchen in Erlenbach als 800. Neugeborenes und damit Jubiläumsbaby das Licht der Welt. Von den 806 Neugeborenen im vergangenen Jahr waren 399 Mädchen und 407 Jungen. Auch für Chefarzt Jan Kemnitz ist dieses Rekordhoch etwas ganz Besonderes: "Jede Geburt ist ein kleines Wunder. Diese Geburtenzahl ist Zeichen des uns entgegengebrachten Vertrauens in diesem besonderen Moment und für uns das größte Lob."

2021 wurde die Geburtsklinik in Erlenbach laut deren Mitteilung zum vierten Mal als "babyfreundlich" re-zertifiziert. Dieses von Unicef und der WHO ins Leben gerufene Konzept werde in der Klinik seit 2009 umgesetzt und lege besonderen Wert auf den Schutz und die Förderung der Eltern-Kind-Bindung, heißt es weiter.

Angebot für werdende Eltern

Für werdende und frischgebackene Eltern hat die Geburtsklinik in Erlenbach ein umfassendes Angebot: Sie beherbergt das Hebammen-Netzwerk und die Elternschule in Erlenbach, die zahlreiche Kurse veranstaltet. Junge Mütter können sich montags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Stillcafé "La Mama" in der Elternschule treffen und austauschen. Tipps und Ratschläge erhalten sie dabei von erfahrenen Laktationsberatern. Aufgrund der Corona-Situation ist die Teilnehmerzahl derzeit auf zehn beschränkt (Anmeldung: Tel. 09372 700-1515. Es gilt die 2G+-Regel).

Informationsabende für werdende Eltern finden jeden vierten Dienstag im Monat statt. Interessierte können hier das Team der Geburtshilfe in Erlenbach kennenlernen, Fragen stellen und die Räume besichtigen. Der nächste Infoabend am 25. Januar ab 18 Uhr ist virtuell. Alle Details zur Anmeldung und zur Einwahl befinden sich im Internet unter https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/erlenbach/unser-angebot/unsere-fachbereiche/babyfreundliche-geburtsklinik/.

