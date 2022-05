B-OBB: Offizielle Einweihung Ende Oktober

Soziales: Erfolgreicher erster Workshop fürs neue Obernburger Bürgerhaus - Weitere Ideen erwünscht

Obernburg 10.05.2022 - 13:34 Uhr 2 Min.

Es geht voran: Derzeit wird am neuen Obernburger Bürgerhaus B-OBB der Außenbereich gestaltet. Im Oktober soll die offizielle Eröffnung sein.

Am Ende des Abends hätten die ersten Angebote und Gruppenaktivitäten festgestanden. Dazu zählen künftig ein Seniorentreff mit Spielenachmittag, Basteln, Singen sowie Kaffee und Kuchen. Ebenfalls geplant seien Handy-Übungen zusammen mit Schülern der Realschule, gemeinsames Kochen, Musik und Filmabende.

Auch der Familienstützpunkt Nord zieht ein: In den Räumen des Bürgerhauses ist vormittags ein Eltern- und Familiencafé für Kinder vorgesehen, die bereits laufen können. Auch einen Sprachkurs mit Integrationsprogramm »Leben in Bayern«, soll es geben, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Verein Frauen für Frauen. Weitere Kurse und Freizeitangebote wie Nähtreff, Laufen oder Frühstücke seien in Arbeit. Hinzu komme laut Giegerich noch die Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige, die Jugendarbeit und das Jugendzentrum im Dachgeschoss mit offenem Treff dreimal die Woche.

Erzählcafé und Fairtrade

Giegerich weist darauf hin, dass sich Bürger jederzeit mit weiteren Anregungen an sie wenden könnten. Ein paar Ideen seien bei der Veranstaltung bereits aufgetaucht: Eric Erfurth vom Römermuseum könnte sich beispielsweise vorstellen, im B-OBB Erzählcafés zu Themen aus Geschichte und Gegenwart anzubieten. Psychologe Harald Müller ist ehrenamtlich aktiv und bietet an, mit Jugendlichen zu sprechen und sie zu unterstützen. Stadträtin Ruth Weitz (SPD) regte Veranstaltungen rund um das Thema Fairtrade an. Für Lena Giegerich war der Workshop-Abend ein Erfolg. »Der am meisten gehörte Satz war: Ich freue mich«, sagt sie.

Alle Anwesenden hätten eine große Chance im Gebäude gesehen und im Austausch seien viele Schnittstellen untereinander erkannt worden. »Es gibt ein großes Interesse daran, zusammenzuarbeiten.« Das Bürgerhaus soll künftig »dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben dienen und das Miteinander bereichern«, so die Beschreibung in der Präsentation, die am Donnerstagabend zu sehen war und die der Redaktion vorliegt.

Es wird von der Stadt selbst genutzt, aber auch Vereinen, Verbänden, Institutionen und Bürgern zur Verfügung gestellt. Nicht erlaubt sind private Feiern, parteipolitische Veranstaltungen, Angebote extremistischer Organisationen oder Religionsgemeinschaften sowie eine rein gewerbliche Nutzung. Die Räume stehen voraussichtlich Montag bis Donnerstag von 8 bis 22 Uhr für regelmäßige Angebote zur Verfügung und am Wochenende - ebenfalls in diesem Zeitraum - für einzelne Veranstaltungen.

Der Innenhof des neuen Bürgerhauses und die Räume sollen Ende Mai fertig sein. Im Juni kommen die Möbel und Technik. Lena Giegerich rechnet damit, dass die ersten Büros im Juli bezogen werden können und der Betrieb langsam losgehen kann. Die offizielle Einweihung ist für den 21. Oktober geplant, das Jugendzentrum soll am 22. Oktober öffnen. Am 23. Oktober ist ein Tag der offenen Tür vorgesehen.

Wer weitere Ideen fürs B-OBB hat, kann sich per Mail an info@buergerhaus-obernburg.de wenden oder sie in den kleinen Ideenkasten am Bürgerhaus werfen.

MIRIAM SCHNURR