B-OBB: Erste Kurse und Treffs laufen an

Im Überblick: Termine im B-OBB

Im neuen Obernburger Bürgerhaus B-OBB in der Oberen Wallstraße 24 stehen die ersten Termine für Veranstaltungen, Treffen und Workshops. Eine Auswahl: Für Dienstag, 20. September, ist ab 17 Uhr im Rahmen der Fairen Woche 2022 ein Kleidertausch-Abend geplant. Am 1. Oktober startet bereits um 10 Uhr die "Lange Nacht der Demokratie" mit Vorträgen unter anderem zum Thema Europa. Ebenfalls an diesem Tag ist von 9 bis 14 Uhr die Auftaktveranstaltung für eine Vortragsreihe zum Thema Senioren und pflegende Angehörige vorgesehen.

Die ersten Gruppen und Kurse haben schon ihre Termine. Am 10. Oktober startet um 18 Uhr die Doppelkopf-Runde. Der offene Treff des Seniorenbeirats beginnt am 5. Oktober um 15 Uhr und soll dann immer am ersten Mittwoch im Monat stattfinden. Erster Termin für den Fotokurs mit Ingo Janek ist am 27. September um 18 Uhr. Das Familiencafé startet am 6. Oktober um 10 Uhr und findet dann immer donnerstags statt. Ein Spiele-Mittag für alle ab 55 geht am 15. September los und läuft dann immer jeden dritten Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Auch Integrationsangebote bietet das Bürgerhaus. Die offenen Deutschkurse laufen seit 5. September immer montags von 16.30 bis 18.30 Uhr und dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr, die offenen Beratungsangebote können Besucher dienstags von 13 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr in Anspruch nehmen. Öffnungszeiten der Seniorenberatung in Obernburg: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr. mir

Weitere Veranstaltungen und Informationen: www.buergerhaus-obernburg.de, www.seniorenberatung-mil.de