Interaktive Grafik: So wenige Frauen sitzen in unseren Stadt- und Gemeinderäten

Landkreise Aschaffenburg, Mitlenberg, Main-Spessart

Aschaffenburg Montag, 14.10.2019 - 18:41 Uhr Kommentieren

Die Statistik verrät aber noch viel mehr. Zum Beispiel, dass in städtisch geprägten Regionen mehr Frauen den Weg in die Kommunalpolitik finden als auf dem Land.

In den Landkreisen Miltenberg und Main-Spessart liegt der Frauenanteil in den Stadt- und Gemeinderäten mit insgesamt 18,6 beziehungsweise 18,3 Prozent unter dem im Kreis Aschaffenburg (23,7 Prozent). Noch größer ist der Abstand zur Stadt Aschaffenburg: Hier sind 27,2 Prozent der Mandatsträger weiblich.

Wie sieht's in Ihrer Gemeinde aus? Unsere Interaktive Grafik zeigt Ihnen den Frauenanteil für Ihre Gemeinde in den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg und Main-Spessart:

Anmerkung der Redaktion: Klicken Sie auf das "Thinglink"-Symbol, um sich auf dem Smartphone die Karte in Groß-Ansicht anzeigen zu lassen.

Größter Frauenanteil in Thüngen

Diese Entwicklung setzt sich beim näheren Blick in die Gremien vor Ort fort. Die Gemeinden mit den höchsten Frauenanteilen in unserer Region sind zumeist größere Gemeinden: In Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg) und Mömlingen (Kreis Miltenberg) zum Beispiel sind jeweils acht von 20 Ratsmitgliedern Frauen, das bedeutet ein Anteil von 40 Prozent. Auch im Stadtrat Lohr (Kreis Main-Spessart) sind die Frauen mit neun von 24 Sitzen (37,5 Prozent) gut dabei, ebenso in Goldbach und Bessenbach (Kreis Aschaffenburg) mit jeweils sieben von 20 Sitzen (35 Prozent).

Umgekehrt sind die Frauen bei der Wahl 2014 im Kreis Main-Spessart in fünf Gemeinden leer ausgegangen: Roden, Wiesthal, Mittelsinn, Schollbrunn und Fellen - allesamt Kommunen mit weniger als 2000 Einwohnern. Im Kreis Miltenberg gingen in den ebenfalls kleinen Gemeinden Altenbuch und Hausen alle Ratssitze an Männer.

Natürlich gibt es Gegenbeispiele: Das kleine Thüngen stellt den Rat mit dem höchsten Frauenanteil im Kreis Main-Spessart: Dem 12-köpfigen Gremium gehören fünf Frauen an (41,7 Prozent). Im Stadtrat Arnstein ist unter 20 Räten nur eine Frau (5 Prozent), ebenso in Obernburg (Kreis Miltenberg).

Immerhin: Die Frauen holen langsam auf. Nach den Kommunalwahlen 2002 waren in Bayern nur 16,9 Prozent aller Stadt- und Gemeinderatsmitglieder weiblich. Nach der Wahl 2014 waren es 19,6 Prozent. Der Frauenanteil im Kreis Aschaffenburg stieg in den Jahren 2002 bis 2014 von 19,1 Prozent auf 23,7 Prozent im Jahr 2014, im Kreis Main-Spessart von 15,9 auf 18,3 Prozent.

Alle Frauenanteile in Aschaffenburg, Miltenberg und Main-Spessart auf Karte

Es gibt aber auch Regionen, wo der Frauenanteil in den Stadt- und Gemeinderäten auch schon mal höher war: Im Kreis Miltenberg gingen nach den Kommunalwahlen 2002 19,8 Prozent der Sitze an Frauen, in den beiden Wahlperioden danach nur noch 18,6 Prozent. Der Stadtrat Aschaffenburg hatte 2002 einen Frauenanteil von 22,7 Prozent. Nach einem Anstieg auf 29,5 Prozent nach der Wahl 2008 ging der Anteil 2014 wieder zurück auf 27,2 Prozent.

