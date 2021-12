B 469 bei Obernburg wieder frei befahrbar

Bauarbeiten beendet - Stauwarnanlage wird erst im Frühjahr montiert

Die Baubehörde zieht Bilanz: Der Beginn der Arbeiten habe sich wegen Lieferproblemen beim Edelsplitt für den »Flüsterasphalt« um einige Wochen auf 27. September verschoben. Infolge der anspruchsvollen Umleitungsführung seien vor allem in den ersten Wochen Staus in Stoßzeiten aufgetreten, die durch Optimierungen an den Ampelschaltungen reduziert werden konnten. Zudem habe teils ungünstiges Wetter die Fertigstellung insgesamt um rund eine Woche verzögert.

Zeitgleich sollte eine Stauwarnmeldeanlage am Anschluss Obernburg-Mitte in Fahrtrichtung Miltenberg installiert werden. Wegen Lieferschwierigkeiten für elektronische Bauteile habe die Montage auf voraussichtlich April 2022 verschoben werden müssen. Bis zur Inbetriebnahme der LED-Anlage muss wegen der Staugefahr die vorhandene Blechbeschilderung vor Ort verbleiben, so das Bauamt. Von der Aral Tankstelle bis zum Beginn der Anschlussstelle Obernburg-Süd gilt daher weiter Tempo 80 in Fahrtrichtung Miltenberg. Außerhalb dieses Bereichs sind wieder 120 Stundenkilometer zulässig.

bam