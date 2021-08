B 469 bei Obernburg: Asphalt wird erneuert

Verkehr: Arbeiten bei Obernburg sorgen für Behinderungen

Obernburg 27.08.2021

Geplant ist, auf einer Länge von sechs Kilometern den lärmmindernden Belag zu erneuern, der auf Höhe des Möbelgeschäftes Spilger in Obernburg beginnt und sich bis zum Ende der Anschlussstelle Obernburg-Süd erstreckt. Die Arbeiten seien notwendig, da der Fahrbahnbelag laut Bauamt zum einen rissig und zum anderen durch Spurrinnen sowie Abplatzungen schadhaft ist.

Die Bauarbeiten sind in vier Abschnitte untergliedert: Zunächst wird die Mittelstreifenüberfahrt bei Obernburg-Mitte verlängert, die den Verkehr auf die Gegenfahrbahn verlagert. Hierfür wird der Verkehr auf nur noch einen Fahrstreifen eingeengt. Die eigentlichen Arbeiten beginnen an der Fahrbahn in Richtung Aschaffenburg, die dafür voll gesperrt wird. Die östlichen Anschlussstellen Obernburg-Süd und Obernburg-Mitte sind während der Bauzeit zweitweise voll gesperrt.

Im weiteren Verlauf wird die Fahrbahn in Richtung Miltenberg erneuert und dafür gesperrt. In dieser Phase sind die westlichen Anschlussstellen Obernburg-Mitte und Obernburg-Süd zweitweise voll gesperrt.

Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. Das Staatliche Bauamt kündigt an, in Fahrtrichtung Süden eine Stauwarnanlage mit LED-Anzeigen aufzustellen. Diese Anzeigen werden an der Fußgängerbrücke auf Höhe des Hotels Karpfen angebracht. Sie sollen die Verkehrsteilnehmer vor dem Rückstau an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte warnen. Dazu werden Induktionsschleifen verlegt, die einen Rückstau erkennen. Tritt dieser auf, zeigen die LED-Schilder das Verkehrszeichen »Stau« an und begrenzen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde.

Die Bauarbeiten dauern nach Einschätzung des Staatlichen Bauamts voraussichtlich bis November. Da sie witterungsabhängig sind, ist eine Verschiebung möglich.

