Abwasserzweckverband Main-Mud bringt Haushalt unter Dach und Fach

Ausschreibung für Bau eines neuen Nachklärbeckens soll noch in diesem Jahr erfolgen

Miltenberg 24.02.2023 - 12:49 Uhr 2 Min.

Mit Kosten von 4,4 Millionen Euro für den Bau eines weiteren Nachklärbeckens rechnet der Abwasserzweckverband Main-Mud. Die Ausschreibung der Arbeiten soll noch in diesem Jahr erfolgen. Foto: Winfried Zang

In der Verbandsversammlung am Donnerstag in der Kläranlage in Miltenberg stand die Verabschiedung des Haushalts 2023 im Mittelpunkt. Laut Geschäftsführerin Alexandra Schütz hat das Zahlenwerk ein Gesamtvolumen von 5 094 800 Euro, das sich aus Verwaltungshaushalt (3,49 Millionen Euro) und Vermögenshaushalt (1,6 Millionen Euro) zusammensetzt.

Dauerbaustelle Kläranlage

Der Verwaltungshaushalt wird von den Betriebskosten der Kläranlage mit rund 2,5 Millionen Euro dominiert, aber auch Sonderbauwerke in den Gemeinden (300.000 Euro), die Verwaltungskosten (195.000 Euro), die Betriebskosten des Mudtalsammlers (166.300 Euro) und des Maintalsammlers (124.600 Euro) schlagen mit sechsstelligen Beträgen zu Buche.

Dass an der Kläranlage immer wieder Reparaturen und Umbauten erforderlich sind, belegte Schütz unter anderem mit 155.000 Euro für grundlegende Reparaturen und Erneuerungsarbeiten an der Gaswarnanlagen. Der Austausch der Elektrik und des Sandfangs dürften 135 000 Euro kosten, dazu kommen 100 .749 Euro für den Umbau auf Netzersatzbetrieb.

PV-Anlage auf Betriebsgebäude

Über den Vermögenshaushalt soll die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude für 200.000 Euro finanziert werden, was deutlich niedrigere Stromkosten zur Folge haben dürfte. Die Optimierung des Schlammabzugs im Nachklärbecken III steht mit 150.000 Euro auf der Ausgabenliste.

Im laufenden Jahr soll der Bau des notwendigen Nachklärbeckens IV mit vorerst 500. 000 Euro auf den Weg gebracht werden, die Ausschreibung ist für Ende 2023 vorgesehen. Insgesamt dürfte dieser Bau 4,4 Millionen Euro kosten, erklärte Schütz. Wie hoch ein eventueller Zuschuss sein könnte, sei noch nicht klar.

Mit dem PEGA-Verfahren will der Verband die Klärschlammmengen deutlich reduzieren. Die Umsetzung dieser Technik ist im Jahr 2023 mit 235.000 Euro angesetzt. Auch muss sich der Verband mit der Frage befassen, ob man in den nächsten Jahren neue Blockheizkraftwerke mit besseren Wirkungsgraden anschafft.

Kamera im Maintalsammler

Noch in diesem Jahr will der Verband den Maintalsammler auf einer Länge von 3200 Metern mit einer Kamera befahren lassen und so ermitteln, ob an manchen Stellen Grundwasser in den Sammler gelangt. Befahrungen sind zudem für den Mudtalsammler (11.000 Meter), den Reuenthalsammler (3300 Meter) und den Ohrnbachtalsammler (2500 Meter) geplant. Auf Grundlage der Ergebnisse sollen Reparaturen sowie notwendige Sanierungen erfolgen. Da zahlreiche Investitionen anstehen, will der Verband in diesem Jahr 400.000 Euro aus seinen Rücklagen entnehmen und zusätzlich 250.000 Euro Kredite aufnehmen. Das bedeutet laut der Geschäftsführerin, dass der Schuldenstand am Ende des Jahres 2023 bei 887.496 Euro liegen wird; Ende 2022 waren es 729.106 Euro. An Kassenkrediten sind maximal 400.000 Euro geplant.

Zwei Fachkräfte gesucht

Da laut Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands die Zahl der Beschäftigten des Verbands für die Erledigung aller Aufgaben zu gering ist, sollen in diesem Jahr eine Fachkraft für Abwassertechnik sowie ein Gärtner eingestellt werden, auch ein Auszubildender wird gesucht.

Die Versammlung, die in Vertretung des Vorsitzenden Peter Schmitt von Bürgermeister Thomas Grün (Bürgstadt) geleitet wurde, stimmte dem Haushaltsplan, der Haushaltsatzung, dem Stellenplan sowie dem Finanzplan der Jahre 2024 (2 ,585 Millionen Euro), 2025 (2,597 Millionen Euro) und 2026 (2,628 Millionen Euro) jeweils einstimmig zu. Die Betriebskostenumlage, die unter den beteiligten Gemeinden erhoben wird, beläuft sich auf 3,94 Millionen Euro.

WINFRIED ZANG

Abwasserzweckverband in Kürze Diese weiteren Punkte wurden in der Sitzung des Abwasserzweckverbands Main-Mud am Donnerstag in Miltenberg behandelt: Rechnungsprüfung: Aus der örtlichen Rechnungsprüfung der Haushaltsjahre 2020 und 2021 ergaben sich mehrere kleine Anmerkungen. Thomas Münig (Kleinheubach), Monika Wolf-Pleßmann (Rüdenau) und Robin Haseler (Weilbach) hatten die Rechnungen geprüft. Laut Thomas Münig seien die Anregungen sofort umgesetzt worden, so dass alles in bester Ordnung sei. Der Verband nahm die Ergebnisse zur Kenntnis, stellte die Jahresrechnungen einstimmig fest und erteilte Entlastung. Vergaben: Folgende Leistungen wurden vergeben: Sanierung des Maintalsammlers in der Jahnstraße Miltenberg für knapp 460. 000 Euro, Anschaffung eines Radladers für 83 420 Euro, Planung des Ausbaukonzepts für die Kläranlage für 30 661 Euro, Baugrunduntersuchung für Bau des Nachklärbeckens IV für knapp 26.000 Euro, Elektroarbeiten im Wohnhaus der Kläranlage für 14 276 Euro, Prüfung des Regenüberlaufbeckens für 6938 Euro sowie Vermessungsarbeiten für den Bau des Nachklärbeckens IV für 5714 Euro.

Hintergrund: Der Abwasserzweckverband Main-Mud Der Abwasserzweckverband Main-Mud wurde 1965 gegründet, damit die beteiligten Kommunen ihrer gesetzlichen Pflichtaufgabe Abwasserreinigung nachkommen können. 1974 nahm die Verbandskläranlage ihren Dienst auf. Mitglieder des Verbands sind Amorbach, Miltenberg, Bürgstadt, Rüdenau, Großheubach, Schneeberg, Kleinheubach, Weilbach sowie Michelstadt-Vielbrunn. 2018 wurde zudem die technische Betriebsführung der Kläranlage in Kirchzell übernommen.