AWO-Wintermarkt in Miltenberg

Weihnachtliches Flair trotz Corona-Auflagen

Miltenberg 21.11.2021

Einen tollen Wintermarkt bot die Miltenberger AWO am Samstag auf dem Außengelände des Café Artrio in der Bischoffstraße. Auf unserem Bild zu sehen sind AWO-Personal und Besucher, die gemeinsam das weihnachtliche Ambiente genießen.

An Ständen konnten die Gäste nach dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk stöbern. Zum Angebot zählten unter anderem selbst gestrickte Söckchen für Kinder, Dekoartikel, Praktisches und Nützliches sowie beispielsweise selbst gebastelte Puzzlefiguren. In allem, was zum Verkauf stand, floss viel Kreativität mit ein, zu großen Teilen wurden die Artikel im AWO-Tageszentrum von Besuchern gefertigt. Warme Getränke und eine Auswahl an Speisen sorgten für das leibliche Wohl, wobei Freunde von süßen wie auch von deftigen Leckereien auf ihre Kosten kamen.

Im Außenbereich luden (Steh-) Tische und Stühle zum Verweilen ein, dank aufgestellter Heizpilze musste niemand frieren. Einlass erfolgte nach den aktuell geltenden Corona-Regelungen, im an den Hof anschließenden Gebäude bestand Maskenpflicht. Trotz der strengen Auflagen war gute Stimmung beim AWO-Personal und bei den Besuchern angesagt.

mab