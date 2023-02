Autorin Lena Dieterle stellt ihr drittes Buch "Schattennovelle" vor

Erst vor Kur­zem hat Le­na Die­t­er­le aus Aschaf­fen­burg Ge­burts­tag ge­fei­ert. Bei ihr steht zum letz­ten Mal die Drei da­vor, be­vor die 40 kommt. Ihr 38. Le­bens­jahr war ihr bis­lang ihr Bes­tes, denn im ver­gan­ge­nen Jahr hat sich ihr kom­p­let­tes Le­ben ve­r­än­dert. Die selbst­stän­di­ge Im­mo­bi­li­en­ver­wal­te­rin fing an zu sch­rei­ben. Mitt­ler­wei­le hat sie schon ihr drit­tes Buch ver­öf­f­ent­licht und ein Ma­ga­zin her­aus­ge­ben; sie hält Vor­trä­ge, Le­sun­gen und füt­tert re­gel­mä­ß­ig ih­ren ei­ge­nen Pod­cast "Vö­gel wol­len flie­gen". Aus ih­rem drit­ten Buch "Schat­ten­no­vel­le" wird sie am Frei­tag, 10. Fe­bruar, ab 19.30 Uhr, in der Ge­mein­de­bi­b­lio­thek El­sen­feld vor­le­sen.