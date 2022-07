Die Bag­ger sind an­ge­rückt: Der­zeit wird die Ten­nis­hal­le an der Damms­feld­stra­ße ab­ge­ris­sen. An der Stel­le ent­steht ein Au­to­haus. Er­baut wur­de die Ten­nis­hal­le 1976 von den El­sen­fel­der Fa­mi­li­en Klein/Bach­mann. Grund und Bo­den ge­hö­ren der Ge­mein­de, die den Platz in Erb­bau­pacht ver­pach­tet hat­te.