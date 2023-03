Die letz­te Zapf­säu­le für Erd­gas im Land­kreis wur­de im ver­gan­ge­nen Jahr auf dem Ge­län­de der Ara-Tank­s­tel­le in der Main­zer Stra­ße in Mil­ten­berg ge­sch­los­sen. Be­sit­zer gas­be­trie­be­ner Fahr­zeu­ge müs­sen seit­her deut­lich wei­te­re We­ge bis nach Wert­heim, Wall­dürn oder in den Land­kreis Aschaf­fen­burg in Kauf neh­men, um die Erd­ga­s­tanks ih­rer Au­tos be­fül­len zu kön­nen.