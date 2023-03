Auswandern: Peter Trost aus Wörth lebt in den Niederlanden

Neue Podcast-Folge »Weit weg daheim«

Wörth a.Main 10.03.2023 - 08:00 Uhr < 1 Min.

Für manche Menschen, die ins Ausland ziehen, reicht der Begriff »Auswanderer« gar nicht mehr aus. Peter Trost ist so ein Mensch. Er und seine Familie haben in den vergangenen 15 Jahren in mindestens fünf Ländern gelebt, darunter China und Saudi Arabien. Selbst bezeichnete sich Trost einmal als »Weitgereister«. Für unsere Podcastserie »Weit weg daheim« war Trost nun beim Main-Echo zu Gast - per Videotelefonat aus seinem aktuellen Heimatland, den Niederlanden.

Podcast mit Angelika Koch-Leibmann auf Main-Echo.de

Weit weg daheim - Folge #03 mit Peter Trost in den Niederlanden, Saudi-Arabien, China und mehr…

Aus der Region in die Welt

Die insgesamt fünf Gäste unseres Podcasts haben allesamt gewagt, wovon viele nur träumen: Sie haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt und jenseits der Bundesrepublik eine neue gefunden. Verstreut auf verschiedene Kontinente bleibt eine Gemeinsamkeit: Ihre Wurzeln liegen allesamt bei uns im Mainviereck. Warum sind sie dem Ruf der Ferne gefolgt? Was haben sie seitdem als Auswanderer erlebt? Und fühlt man sich irgendwann auch weit weg daheim?

Für Folge 3 hat Peter Trost aus aus dem Nähkästchen geplaudert. Er berichtet über den - oft geringen - Wahrheitsgehalt von Vorurteilen und von grenzenloser Gastfreundschaft. Aber auch von Kulturschocks und davon, was es heißt, als Familie mit Kindern immer weiter zu ziehen. Zu hören gibt es »Weit weg daheim« in unserer Online-Mediathek und über all dort, wo es Podcasts gibt.

ANNIKA NAMYSLO