Auswandern: Ilona Winkler aus Klingenberg lebt in der Schweiz

Neue Podcast-Folge »Weit weg daheim«

Klingenberg a.Main 17.03.2023 - 08:00 Uhr < 1 Min.

Eine Antwort auf die Frage »Warum?« fällt Ilona Winkler schwer: Warum sind sie und ihr Mann vor etwa sechs Jahren in das schweizerische Kleinstädtchen Wil ausgewandert? Der Sprung ins kalte Wasser war reizvoll, das eigene Optikergeschäft zudem zum Greifen nah. Dass die Schweiz nicht zur europäischen Union gehört und der schweizerdeutsche Dialekt Übung verlangt, hat sie nicht aufgehalten. Welche Hürden es dann doch gab und warum es sich lohnt, mit den zurückhaltenden Schweizern warm zu werden, hat Ilona Winkler in unserem Podcast erzählt.

Aus der Region in die Welt

Die insgesamt fünf Gäste unseres Podcasts haben gewagt, wovon viele nur träumen: Sie haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt und jenseits der Bundesrepublik eine neue gefunden. Verstreut auf verschiedene Kontinente bleibt eine Gemeinsamkeit: Ihre Wurzeln liegen allesamt bei uns im Mainviereck. Warum sind sie dem Ruf der Ferne gefolgt? Was haben sie seitdem als Auswanderer erlebt? Und fühlt man sich irgendwann auch weit weg daheim?

In Folge vier geht es um einiges: das richtige Raclette, so manchen Irrglauben über das Schweizer Wetter und um Brüche mit Bekannten. Denn manchen fällt es schwer, zu verstehen, wenn andere die Heimat hinter sich lassen. Zu hören gibt es diese und weitere Folgen von »Weit weg daheim« in unserer Online-Mediathek und über all dort, wo es Podcasts gibt.

Annika Namyslo