Ausstellung von Realschülern gibt Miltenberger Juden ein Gesicht

Preisgekrönte Arbeit im Alten Rathaus - Besuch bis 20. November möglich

Ein Lichtblick in den Schrecken der Shoa: Etliche jüdische Kinder konnten sich durch Emigration nach England retten, wie die beiden Töchter der Miltenberger Familie Moritz. Dies ist auf einem Schaubild der Ausstellung lesbar. Fünf der rund 40 beteiligten Schüler der Miltenberger Realschule mit Konrektor Manfred Wedl (links) und der Initiatorin und Lehrerin Veronika Repp (rechts).

Kultusminister Michael Piazolo hatte die Urkunde unterschrieben, die auch zwei bei diesem Projekt besonders engagierte Lehrkräfte der Schule entgegennehmen konnten: Veronika Repp, Lehrerin für Geschichte und Deutsch, und der stellvertretende Schulleiter Manfred Wedl. Corona machte zwar der Fahrt der Gruppe zur Preisverleihung nach München einen Strich durch die Rechnung. Doch die Pandemie konnte nicht verhindern, dass am vergangenen Samstag die anschauliche und höchst informative Ausstellung im Alten Rathaus eröffnet wurde.

Erinnerung wachhalten

Wie verdient der Lohn für das Engagement der Jugendlichen ist, machte diese Stunde mit gut 50 Gästen unter Corona-Bedingungen deutlich. Bürgermeister Bernd Kahlert betonte unter dem Beifall der Zuhörer, dass die Stadt seit vielen Jahren die Erinnerung an die jüdischen Einwohner wach halte. Er hob dabei auch die Aktion Stolpersteine hervor, mit der an die 44 Miltenberger Juden erinnert wird, die in der NS-Zeit ermordet wurden.

Ein kleiner Ausschnitt aus einer der anschaulichen Informationstafeln im Alten Rathaus Miltenberg.

Auch an der Stolperstein-Aktion arbeiteten die Jugendlichen aus der Realschule aktiv mit. Kahlerts Mahnung, diese Vergangenheit nicht zu verdrängen und keinesfalls nach einem Schlussstrich zu rufen, zog sich wie ein roter Faden durch die Reden. Auch in den Grußworten des Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel und des Landtagsabgeordneten Bertold Rüth wurden klare Akzente gegen das Vergessen gesetzt.

"Sehr beeindruckt vom Konzept"

Im Netz ist eine Video-Laudatio von Ludwig Spaenle zu finden. Spaenle ist ehemaliger Kultusminister und jetzt Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung "für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe". Er zeigt sich in seiner Laudatio "sehr beeindruckt vom Konzept und der Idee", die ermordeten Juden vor der "Auslöschung der Erinnerung" zu bewahren, indem man sie durch ein "Beheimatetsein in der Altstadt" dem Vergessen entrissen habe.

Tatsächlich wird in der höchst anschaulichen, eindrucksvollen und lohnenden Ausstellung schnell klar, wie die Jugendlichen und ihre Lehrer vorgegangen sind und wie aufwendig das war. 44 Lebensläufe mussten in Form von "Steckbriefen" in Büchern, aber auch in Archiven und Dokumentationszentren recherchiert werden. Besonders attraktiv und bewegend: Schüler lasen diese biographischen Texte selbst ein und präsentieren sie zum Nachhören auf der Homepage der Realschule.

Manfred Wedl und Veronika Repp stellten das Konzept und den Ablauf der Arbeit in den rund zwei Jahren dar, machten vor allem den großen Vorzug deutlich, dass man "Geschichte in Geschichten" untersucht und dargestellt habe. Ein Weg, der viel anschaulicher, viel berührender sei als der Blick "von oben" auf das Geschehen. In diesem Fall also auch auf die Verbrechen und die Unmenschlichkeit Deutscher im Nationalsozialismus und auf das entsetzliche Leid der Opfer.

Mit Anerkennungspreis geehrt

Noch bis zum kommenden Samstag, 20. November, ist die Ausstellung unter Corona-Vorsichtsmaßnahmen im Alten Rathaus Miltenberg täglich von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Das ist der ideale Ort für die Präsentation, und es spricht für die Stadt, dass sie den Jugendlichen mit ihrer eindrucksvollen Arbeit den Saal kostenlos zur Verfügung stellt. Viele Besucher wären der schönste Lohn für alle Akteure der Realschule, die übrigens auch für den diesjährigen Wettbewerb mit dem Thema "1945 - Kriegsende in meinem Heimatort" mit einem Anerkennungspreis geehrt wurde.

Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte 1985: "Wer die Augen vor der Vergangenheit verschließt, wird blind für die Gegenwart". Die Arbeit der Jugendlichen aus der Johannes-Hartung-Realschule ist dagegen ein wirksames Mittel.

Heinz Linduschka