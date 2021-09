Ausstellung in Klingenberger Galerie Kunstraum

Sofia Berger und Bettina Berger präsentieren Kunst individuell und kreativ in Szene gesetzt

Sofia Berger und Mutter Bettina Berger (geborene Friedrich) stellen derzeit unter dem Titel "Zeitlos - das Portrait - die Skizze" Werke in Klingenbergs Galerie Kunstraum aus.

Vernissage war am Sonntagvormittag, Veranstalter waren der Verein Kunstraum in Churfranken und die Stadt Klingenberg.

Duo aus Mutter und Tochter

Das Besondere: Bei den beiden Künstlerinnen handelt es sich um Mutter und Tochter. Das Thema der Ausstellung eint die Bilder jeder Einzelnen im Gesamtkontext, obgleich sowohl Sofia als auch Bettina Berger jeweils mit einer individuellen künstlerischen Handschrift glänzen.

Insgesamt harmoniert die Ausstellung bestens, alles fügt sich für die Besucher zu einem wunderbaren Kunsterlebnis zusammen.

Sofia Berger stammt aus Aschaffenburg und lebt derzeit in Fischbachtal. Sie ist Jugendkulturpreisträgerin des Jahres 2014 im Landkreis Miltenberg und wurde Erstplatzierte in gleich zwei Kategorien - einmal in »Malen/Zeichnen« und einmal in »Zeichnen«.

Darüber hinaus nahm sie an den Ausstellungen »Young Art« (2014) und »Junge Talente« (2015, Amtshausgalerie Stadt Freudenberg) teil. Bereits 2009 konnte sie mit ihrer Kunst einen tollen Erfolg feiern: Sie war Gewinnerin beim Logowettbewerb der 775-Jahr-Feier der Stadt Miltenberg.

Bettina Berger (Mädchenname Friedrich) kommt ursprünglich aus München, lebt aktuell in Sulzbach am Main. Ihr Kunststudium für das Lehramt an Grundschulen erfolgte in Regensburg bei Professor Hermann Leber, sie nahm Privatunterricht bei Dieter Wolthoff und absolvierte an der Lehrerakademie Dillingen das Naturstudium Zeichnen bei Professor Klein. Darüber hinaus besuche Bettina Berger verschiedene Sommerlehrgänge an der Akademie Eigenart in Heilbronn (»Kunst und Papier«, »Das Skizzenbuch«, »Urban Sketching«).

Ihr sei es ein Anliegen, so informiert sie, im Rahmen ihres Berufs als Grundschullehrerin bei Kindern und Jugendlichen das Gefühl für Kunst und Kreativität zu fördern. Sie ist Gründungsmitglied des Kunstvereins, nahm bereits an verschiedenen Mitgliederausstellungen teil (2013 Galerie Kunstraum Miltenberg, 2014 Amtshausgalerie Freudenberg, 2019 Löw Haus Klingenberg).

Bettina Berger hielt eine Laudatio. In Anlehnung an ein Statement von Joseph Heinrich Beuys erklärte sie: »Kunst kann jeder, der will!« Sie dankte dem Kunstraum und einigen der anwesenden Mitglieder für ihr Engagement, Ausstellungen zu ermöglichen. Bürgermeister Ralf Reichwein lobte die Ausdrucksstärke der ausgestellten Bilder, die angewandten Techniken und die Vielfalt des Gezeigten.

Glänzend musikalisch umrahmt

Als i-Tüpfelchen hatte die Vernissage noch einen großartigen musikalischen Rahmen: Emma Sophie Adelmann und Christopher Abb vom Main Musical präsentierten insgesamt vier Stücke, teils Solo-Nummern, teils zusammen. Beide glänzten mit fantastischen Gesangsleistungen und Intonationen.

Die Ausstellung »Zeitlos - das Portrait - die Skizze« in Klingenbergs Galerie Kunstraum in der Lindenstraße 6 ist bis Sonntag, 3. Oktober, immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Marco Burgemeister