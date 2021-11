Ausstellung »Im Augenblick« in Niedernberg eröffnet

Spannender Dialog zwischen Skulpturen und Bildern an vier Wochenenden

Niedernberg 29.11.2021

Mechthild Hart vor zwei ihre Acrylbilder zum Thema "Dazwischen", die einen Dialog mit den Skulpturen von Edeltraud Klement führen.

Die sensibel aufeinander bezogenen Kunstwerke laden den Betrachter dazu ein, sich auf sie einzulassen und sich zugleich ganz persönlich mit ihnen auseinanderzusetzen. Harmonie ist ein guter Ansatz, um Menschen an moderne Kunst heranzuführen, aber sie wäre kein ausreichender Grund, sich mit ihr - gerade in Corona-Zeiten - intensiv zu beschäftigen. Bei der gemeinsamen Ausstellung der Keramikerin und der Malerin geht es aber auch um viel mehr: Beide wollen sich nicht nur mit dem Vordergründigen, dem Augenscheinlichen begnügen, wenn sie ihren Blick auf den Menschen richten, auf das Leben und darauf, was es ausmacht.

Wurzeln und Leerräume

Edeltraud Klement ist dafür bekannt, dass sie immer wieder nach den Wurzeln hinter dem Äußeren sucht, nach Wurzeln, die oft auch in mythischer Zeit, in alten Traditionen und Erzählungen liegen können, Mechthild Hart beschäftigt sich seit langem intensiv mit dem Thema »Dazwischen - Leerräume« und wählte als Motto Gedichtzeilen einer der wichtigsten lyrischen Stimmen im 20.Jahrhundert gewählt. Rose Ausländer hat kurz nach dem Freitod von Paul Celan im Jahr 1970 geschrieben »Zwischen verschwiegenen Zeilen / das Nichtwort / im Leerraum / leuchtend«. Indem sie genau hinschaut, »was das Dazwischen eigentlich macht«, lotet die Würzburger Malerin seit Jahren »Leerräume« aus, auch auf ihren Acrylbildern, die in den Räumen in Niedernberg einen harmonischen, aber zugleich auch anregenden, fruchtbaren Dialog mit den Werken Klements eingehen - eine Art Symbiose mit vielen Ansätzen und Anregungen für eine intensive und ernsthafte Auseinandersetzung der Besucher mit dem, was »Dazwischen« ist - zwischen den sehr authentischen und sehr persönlichen Arbeiten von Hart und Klement, aber auch zwischen den Bildern und Skulpturen und dem Blick dessen, der aufmerksam durch die Räume geht und auch die Skulpturen im winterlichen Park für sich entdeckt.

»Im Augenblick« hat Edeltraud Klement als Titel der Ausstellung an vier Wochenenden gewählt, und genauso hat Mechthild Hart eines ihrer Acrylbilder auf Leinwand aus dem Jahr 2015 genannt, das in einen spannenden Dialog mit einer Skulptur aus Steinzeug tritt, die Klement »Wind im Zwerchfell und Wind in der Geschichte« genannt hat. Der Titel soll wie die Bezeichnungen der Bilder die Phantasie der Betrachter nicht einengen, sondern sie zum Nachdenken über das anregen, was man »Dazwischen«, auch über das, was man hinter der Skulptur sehen kann.

Manchmal, wenn auch selten, können die Einschränkungen infolge der Pandemie sogar eine Chance sein: Dass sich an den kommenden drei Wochenenden wegen der schwierigen Situation der Besucherandrang auf den zwei Stockwerken mit ihrer attraktiven Kombination aus Wohnhaus, einladendem Garten, Atelier und Galerie voraussichtlich in Grenzen halten wird, gibt Interessierten die Chance, sich intensiv mit den Bildern und Skulpturen zu beschäftigen, und bietet auch die Gelegenheit, mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen. Es lohnt sich - versprochen!

An den kommenden drei Samstagen und Sonntagen, also noch bis zum 19.Dezember, ist die Ausstellung »im Augenblick« in der Schwarzwaldstraße 3 in Niedernberg zu sehen. Die Öffnungszeiten an allen sechs Tagen: von 12 bis 15 Uhr. Auch eine telefonische Absprache über einen anderen Termin ist möglich: 06028 / 1605. Im Haus besteht Maskenpflicht, der Garten kann ohne Maske besichtigt werden.

Informationen über die Künstlerinnen: https://www.edeltraud-klement.de und für Mechthild Hart auf der Homepage des bbk