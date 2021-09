Ausgleich für Einnahmeausfälle: Pandemie prägt Haushalt 2020

Gemeinderat Bürgstadt in Kürze

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag noch folgende Themen behandelt:

Bauantrag: Der Rat hat dem Bauantrag des REWE-Verbrauchermarktes zugestimmt, das ehemalige Leergutlager zu einer Verkaufsfläche umzubauen. Damit überschreitet der Markt zwar die zulässige Fläche um gut 50 auf nunmehr 1833 Quadratmeter, aber selbst die höhere Landesplanungsstelle empfahl eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Grund ist der langjährige Bestand des Einkaufstandortes.

Auf dem Grundstück Stadtweg 3b wird die letzte Fläche zugebaut. Zwischen dem REWE-Getränkemarkt und der McDonalds-Filiale entsteht eine weitere Non-Food-Verkaufsfläche. Für die drei auf dem Grundstück bestehenden oder geplanten Verkaufsflächen müssen 71 Stellplätzenachgewiesen werden. Laut Eigentümer sind es 78.

Der Gemeinderater teilte entsprechend den Empfehlung des Bürgermeisters sein Einverständnis zum Bauantrag, möchte aber, dass ein Genehmigungsverfahren durch das Landratsamt erfolgt. Dagegen stimmten Marianne Krommer und Denis Mai (beide ÖDP/SPD/Die Grünen).

Jahresrechnung: Bürgermeister Thomas Grün informierte die Räte, dass die Jahresrechnung der Tourismusgemeinschaft »Drei am Main« ein Defizit in Höhe von 260 000 Euro ergeben hat. Auf Bürgstadt entfallen 15 Prozent, sodass sich die Marktgemeinde mit 39 000 Euro an dem Minus beteiligt.

Hochwasser: Der zweite Bürgermeister Bernd Neuberger (UWG) hatte beantragt, dass Bürgstadt einen runden Tisch ins Leben ruft, um vorbeugende Maßnahmen im Falle eines Starkregenereignisses zu erörtern und umzusetzen. Anlass für den Antrag war die Unwetterkatastrophe im Juli. In Gesprächen mit Bernd Neuberger und der Verwaltung wurde entschieden, die Thematik in einem kleineren Kreis mit THW, Rotem Kreuz, der Feuerwehr, Fachbehörden und Gemeinderäten zu besprechen. Der erste runde Tisch soll im 4. Quartal einberufen werden, entschied der Rat. Über das Ergebnis will der Bürgermeister bei der nächsten Bürgerversammlung berichten.

Schulung: Bürgermeister Thomas Grün informierte die Räte, dass für die Wahlvorsteher noch eine Schulung geplant ist, der Termin wird bekannt gegeben.

Kinderkrippe: Die Kinderkrippen-Außenstelle, wo die Kleinsten während der Bauarbeiten betreut werden, wurde am 1. September bezogen.

Bauernmarkt: Auch in diesem Jahr muss der Bauernmarkt coronabedingt ausfallen, so eine weitere Info des Bürgermeisters.

Feldgeschworene: Der Obmann der Feldgeschworenen Erich Weigl hat sein Amt aus Altersgründen abgegeben. Die Feldgeschworenen wählten zu ihrem neue Obmann Werner Helmstetter, der von Bernhard Münch vertreten wird.

Kinderparlament: Der Bürgermeister berichtete von einer Kinder-Gemeinderatssitzung, bei der die Kinder sich eine Skaterbahn wünschten. Ob ein solchen Kinderparlament dauerhaft ins Lebengerufen wird, darüber soll der Rat demnächst diskutieren.

Haushalt: Das Landratsamt hat den Haushalt 2022 geprüft und nichts zu beanstanden gehabt. Allerdings weist das Amt darauf hin, dass aufgrund der großen Baumaßnahmen in den nächsten Jahren die finanzielle Lage deutlich schwieriger wird. »Wir werden keine Luxus-Investitionen tätigen«, versprach Grün.

Sitzungen: Burkhard Neuberger (CU) fragte an, ob die Ausschusssitzungen bald wieder in Präsenz und die Gemeinderatssitzungen wieder im Rathaussaal stattfinden können. Thomas Hofmann erklärte, dass bei Ausschusssitzungen die Maskenpflicht oder Abstandsregelung gilt. Da die Gemeinderatssitzungen öffentlich sind, muss weiter die Mittelmühle genutzt werden. Aber sobald es geht, kehren wir wieder ins Rathaus zurück, versicherte er.

Nichtöffentliche Sitzung: Aus nichtöffentlicher Sitzung gab der geschäftsführende Beamte Thomas Hofmann bekannt, dass diverse Aufträge im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Bürgstadter Schule vergeben wurde.

Die Zimmerarbeiten führt die Fima Müller + Grimm GmbH, Buchen mit einem Brutto-Angebotspreis von 549 670,76 Euro aus. Mit den Metallbau- und Verglasungsarbeiten wurde die Firma Haga GmbH, Hofheim, mit einem Brutto-Angebotspreis von 255 665,55 Euro beauftragt. Der Auftrag für die Flachdach- und Spenglerarbeiten ging an die Firma Klemens Ott GmbH, Miltenberg, zu einem Brutto-Angebotspreis von 236 184,12 Euro. Die Außenjalousien wird die Firma Gerfried Brückner, Bürgstadt, zu einem Brutto-Angebotspreis von 40 075,15 Euro anbringen.