Ausgeschiedene Stadtratsmitglieder mit Verspätung gewürdigt

WÖRTH. Weitere Themen der Stadtratssitzung in Wörth am Mittwoch:

Bebauungsplan: In seiner Sitzung im Mai hatte der Stadtrat beschlossen, den derzeit gültigen Bebauungsplan "Bahnstraße" aufgrund seiner ursprünglichen veralteten Konzeption zu ändern. Durch die inhomogene Bebauung dort, sollten nur wenige Festsetzungen getroffen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Dachformen im Gestaltungsbereich wird im Entwurf eine Gesamtgebäudehöhe ohne Firstrichtung und Dachformvorgabe festgesetzt. Die Anzahl der Geschosse wird auf drei festgelegt und es wird eine einfache Baugrenze mit drei Metern Abstand zu den Grenzen des Geltungsbereiches geplant. Der Entwurf wurde vom Stadtrat gebilligt und kann ausgelegt werden.

Gebäudereinigung: Die Reinigungsarbeiten in der Grund- und Mittelschule werden derzeit weitgehend durch eigenes Personal durchgeführt. Allerdings kommt für bestimmte Arbeiten regelmäßig eine Fremdfirma zum Einsatz, was zu Abgrenzungsproblemen führt. Daher soll künftig getrennt werden: die Reinigung des Anbaus soll komplett an eine Fremdfirma vergeben werden, das Hauptgebäude weiterhin mit eigenen Kräften gereinigt werden. Für die Fremdvergabe wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Günstigster Anbieter war die Firma KS aus Aschaffenburg, die für 14.200 Euro jährlich in den Sommerferien eine Grundreinigung, die laufende Unterhaltsreinigung aller Flächen sowie zwei jährliche Glasreinigungen anbot. Einstimmig wurde beschlossen, dieses Unternehmen zunächst für ein Jahr zu beauftragen. Bei Zufriedenheit soll sich der Vertrag jeweils ein Jahr verlängern.

Straßenwidmung: Bereits 2019 hatte der Stadtrat die neuen Straßen im Industriegebiet "Weidenhecken" als Ortsstraßen öffentlich gewidmet. Ausgenommen war der damals noch nicht vollständig fertiggestellte Abschnitt der Hattsteinstraße. Auch dieser Bereich wurde jetzt einstimmig durch den Stadtrat öffentlich gewidmet.

Preisvergabe: Im Rahmen des Wettbewerbs für die Benennung der neuen Kindertagesstätte in der Bergstraße waren als Hauptpreis ein Kettcar mit Fotoshooting und ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt ausgelobt worden. Nachdem der erfolgreich Vorschlag "Wirbelwind" doppelt vorgeschlagen wurde, musste in der Sitzung gelost werden. Glückliche Gewinnerin ist Ayten Sirin.

Informationen: Bürgermeister Fath-Halbig informierte, dass die Stadt von Landrat Jens Marco Scherf als "kitzfreundlichste Gemeinde 2021" ausgezeichnet wurde. Ab dem 21. Juni sei das Hallenbad auch wieder am Mittwoch, Freitag und Sonntag geöffnet. Im Kindergarten gab es einen Wasserschaden, weshalb Stadtrat Steffen Salvenmoser (SPD/Grüne) nachfragte, ob da jemand zur Rechenschaft gezogen werden könne. Salvenmoser fragte außerdem, wann es mit dem Projekt Fairtrade Town weitergehe (im Herbst) und wann es Auskunft über die angefragten Mehrkosten hinsichtlich der Schließtage der Kindertagesstätte geben werde (nach Rückkehr des Kämmerers aus dem Urlaub).