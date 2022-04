Ausgerechnet zu Ostern: Hiobsbotschaft vom Hasen

Randnotizen von Renate Ries

Zwischen Tau bedeckten Gräsern sucht dieser Feldhase die Wärme der ersten Sonnenstrahlen bei Wertheim-Sachsenhausen. Foto: Thilo Winkelmann

Nicht nur, dass sich bei vielen keine österliche Stimmung einstellen mag und viele allenfalls ein paar freie Tage am Stück genießen wollen (wie unsere Straßenumfrage ergab), jetzt ist auch das österliche Symbol schlechthin gefährdet. Kaum zu glauben: Das Tier, dessen Fortpflanzungsfähigkeit legendär ist und das als Symbol für Fruchtbarkeit schlechthin dient, macht sich langsam aber sicher vom Acker.

In der Mitteilung vom Bund Naturschutz heißt es: »Schwindende Lebensräume, Mangel an Kräutern und zunehmender Verkehr machen dem Feldhasen zu schaffen.« Auf Nachfrage erklärt ein Mitarbeiter, dass das Hauptproblem der Flächenfraß sei. Der ist in Bayern im Vergleich mit allen anderen Bundesländern am höchsten und liegt bei rund zwölf Hektar pro Tag.

Ralph Keller, Vorsitzender des Jagdverbands Miltenberg, bestätigt, dass es »dramatisch schlimm« um den Hasen stehe, auch im Raum Miltenberg. Wenn die moderne Landwirtschaft mit extrabreiten Maschinen die Wiesen glattschleife, würden viele Hasen platt in die Erde gedrückt. »Die armen Teufel«, hat Keller Mitleid.

Im Gegensatz dazu verbreitet der Landesjagdverband Baden-Württemberg pünktlich zum Fest die frohe Hasen-Botschaft: »Höchstwert an Feldhasen seit 20 Jahren«, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie kann das sein? Einen Anhaltspunkt - sicher keinen unwesentlichen - liefert die Statistik über den Flächenverbrauch. Im Nachbarland werden jeden Tag »nur« 5,4 Hektar platt gemacht. Zum Vergleich: In Bayern fällt täglich die Fläche von 17 Fußballfeldern Hasen-Lebensraum weg, in Baden-Württemberg sind es 7,5 Fußballfelder.

Ralph Keller fällt spontan das Zitat von Jäger und Dichter Hermann Löns (1866 - 1914) ein: »Alles, alles will ihn fressen.« Soll heißen, dass der Hase bei vielen Tieren auf dem Speiseplan steht. Und dann macht der Mensch ihm auch noch das Leben schwer. Ohne Rücksicht darauf, dass der Hase Kultstatus hat. Bleibt für die Kinder im Kreis Miltenberg nur zu hoffen, dass der ein oder andere Hase aus Freudenberg über die Grenze hoppelt. Sonst kennen sie irgendwann nur noch Schokohasen.

