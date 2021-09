Ausbesserungsarbeiten auf der B469 bei Obernburg beginnen

Verkehr: Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen

Obernburg 27.09.2021 - 12:20 Uhr

Am Montag haben die Ausbesserungsarbeiten auf der B469 bei Obernburg begonnen.

Seit Monaten wurde die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße wegen Straßenschäden reduziert. Nun sollen bei der Erhaltungsmaßnahme der lärmmindernde Asphaltbelag, welcher auf Höhe des Möbelgeschäftes Spilger in Obernburg beginnt und sich bis zum Ende der Anschlussstelle Obernburg-Süd erstreckt, auf einer Gesamtlänge von rund sechs Kilometern erneuert werden. Die Maßnahme wurde nach Aussage des Staatlichen Bauamtes notwendig, da der Fahrbahnbelag zum einen rissig und zum anderen durch Spurrinnen sowie Abplatzungen schadhaft ist.

Die Baumaßnahme wird in vier Bauabschnitte untergliedert. Um mit den eigentlichen Bauarbeiten beginnen zu können, wird zunächst die bestehende Mittelstreifenüberfahrt bei Obernburg-Mitte verlängert. Hierfür wird der Verkehr der Bundesstraße auf beiden Richtungsfahrbahnen von zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen eingeengt. Alle Anschlussstellen bleiben dabei uneingeschränkt befahrbar.

In den ersten beiden Bauabschnitten werden zunächst Bauarbeiten an der Richtungsfahrbahn Aschaffenburg durchgeführt. Hierfür wird die Richtungsfahrbahn Aschaffenburg voll gesperrt und der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen im Gegenverkehr auf der Richtungsfahrbahn Miltenberg geführt. Die östlichen Anschlussstellen Obernburg-Süd und Obernburg-Mitte sind während der Bauzeit zweitweise voll gesperrt.

Im weiteren Verlauf erfolgen die Bauarbeiten an der Richtungsfahrbahn Miltenberg. Hierfür wird die Richtungsfahrbahn Miltenberg voll gesperrt und der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen im Gegenverkehr auf der Richtungsfahrbahn Aschaffenburg geführt. Die westlichen Anschlussstellen Obernburg-Mitte und Obernburg-Süd werden hierzu zweitweise voll gesperrt.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten plant das Staatliche Bauamt Aschaffenburg in Fahrtrichtung Süden auch die Errichtung einer Stauwarnanlage mit LED-Anzeigen. Mit der LED-Beschilderung, welche direkt am Bauwerk der Geh- und Radwegeüberführung auf Höhe des Hotels ?Karpfen? angebracht wird, sollen die Verkehrsteilnehmer auf den Rückstau an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte aufmerksam gemacht und gewarnt werden. Hierzu werden im Rechtsausfahrstreifen an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte Induktionsschleifen verlegt, die den Rückstau erkennen. Beim Auftreten eines Rückstaus wird an den LED-Schildern das Verkehrszeichen ?Stau? angezeigt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt.

Ralf Hettler

