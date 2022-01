Ausbau des Glasfasernetzes in Weilbach

Weilbach. Über weitere Themen wurde informiert, beraten oder Beschlüsse gefasst:

Gebühren: Einstimmig wurden die neuen Gebühren für die Trinkwasserversorgung beschlossen. Seit 1. Januar beträgt die Verbrauchsgebühr 5,01 Euro netto pro Kubikmeter Wasser. Für kleine Zähler wie in den meisten Haushalten mit einer Liefermenge von bis zu 2,5 Kubikmeter pro Stunde beträgt die Grundgebühr 65 Euro, bis sechs Kubikmeter 164 Euro und über zehn Kubikmeter 432 Euro.

Nichtöffentliche Sitzung: Der Vorsitzende des Heimatvereins gab bekannt, dass das Büchereizimmer in Weckbach nicht mehr genutzt werde. In nichtöffentlicher Sitzung wurde beschlossen, dass die dortige Bücherei aufgelöst wird.

Sanierung: Die notwendige Dachsanierung der Gotthardruine hat insgesamt 8700 Euro gekostet. Nach Abzug der Fördermittel und dem Anteil der Stadt Amorbach verbleibt in Weilbach ein Eigenanteil von knapp 1000 Euro.

Brandschaden: An Silvester gab es einen Brand auf dem Bauhof. Die Gemeinde geht von einem Totalschaden des Bürocontainers mit einer Schadenssumme von etwa 20.000 Euro aus. Die Regulierung des Schadens wird derzeit mit der Versicherung geklärt.

BIG-Projekt: Andrea Wolz berichtete über das Projekt "BIG - Bewegung als Investition in die Gesundheit" der Odenwald-Allianz, das sich auch an Frauen in schwierigen Lebenslagen wendet und bereits in dieser Zeitung ausführlich vorgestellt wurde. hjf