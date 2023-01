Ausbau der St 2317 mit Ortsdurchfahrt Neuhammer

Auszeichnung: Der Touristikverband "Räuberland - Das Herz im Spessart" mit Sitz in Heimbuchenthal hat auf der diesjährigen CMT-Urlaubsmesse in Stuttgart zum dritten Mal die Auszeichnung "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" vom Deutschen Wanderverband erhalten. Laut Mitteilung des Touristikverbands gehört das Räuberland seit 2016 zur Königsklasse der deutschen Wanderregionen. Demnach tragen aktuell nur sechs Regionen deutschlandweit dieses Siegel, davon zwei Regionen in Bayern. Das Qualitätssiegel verspricht den Besuchern der Qualitätsregionen eine Vielfalt an Wanderangeboten und garantiert auch eine nachhaltige Pflege dieser Wanderangebote. Zudem stellt das Zertifikat besondere Anforderungen an die Beschaffenheit des Wegenetzes in der Region. Mit großer Unterstützung des Naturpark Spessart und des Spessartbundes ist es dem Räuberland wieder gelungen, dieses Siegel für weitere drei Jahre zu tragen. Mitglieder im Touristikverband sind neben Hotels und Gastronomiebetrieben auch die Kommunen Dammbach, Heimbuchenthal, Mespelbrunn, Rothenbuch, sowie Eschau und Leidersbach.

Asylbewerber und Flüchtlinge: Seit Beginn des neuen Jahres ist das Thema "Zuweisung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen" für den Markt Eschau zu einer neuen und großen Aufgabe geworden. Der Zustrom von Asylbewerbern und Flüchtlingen nach Deutschland sei derzeit sehr groß und stelle vor allem die Städte und Kommunen vor immer größere Herausforderungen, so Bürgermeister Gerhard Rüth. Aktuell gibt es zwei dezentrale Unterkünfte in Eschau, mit insgesamt 40 Bewohnern. Die Asylbewerber werden hauptsächlich durch das Sozialamt in Miltenberg sowie der Caritas-Flüchtlingsberatung betreut. Der Markt Eschau hat aktuell Gespräche mit der Caritas Flüchtlingsberatung, den beiden Kirchen und der Schulleitung geführt, wie eine bessere Unterstützung vor Ort für die Asylbewerber geleistet werden könne. Insbesondere wäre hier ein Deutsch-Kurs vor Ort wünschenswert, da bei den offiziellen Sprachkursen keine Plätze mehr frei seien. Es werde zur Zeit auch geklärt, inwieweit Schul- und Kindergartenplätze zur Verfügung gestellt werden können. Die Gemeinde habe auch Kontakt mit den Arztpraxen vor Ort aufgenommen und um entsprechende medizinische Unterstützung gebeten.

Rüth wies in diesem Zusammenhang auch auf ein Schreiben eines Eschauer Bürgers hin, in dem dieser beklagt, dass die Anmietung von dezentralen Unterkünften durch das Landratsamt Miltenberg über dem Niveau der ortsüblichen Mieten läge und dadurch die Mietpreise nach oben gehen würden. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass der Markt Eschau auf diese Immobiliengeschäfte keinen Einfluss habe, er habe aber dem Landratsamt Miltenberg mitgeteilt, dass die Zuweisung von Asylbewerbern nicht "grenzenlos" erfolgen könne, sondern auch das "Sozialgefüge" des Marktes Eschau berücksichtigt werden muss. Die Bundesregierung und die EU müsse daher dringend eine Lösung finden, um den großen Zustrom von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu verringern.

Starkregen: Bereits in der Sitzung im Mai letzten Jahres wurde vom Marktgemeinderat die Entscheidung getroffen, ein nachhaltiges Starkregen- und Sturzfluten-Risikomanagement zu entwickeln. Beantragt wurde bereits die Aufnahme in das Förderprogramm zur Durchführung eines Hochwasseraudits. Als zusätzliche Maßnahme wurde die Teilnahme am Programm des Amtes für Ländliche Entwicklung "boden:ständig" und "FlurNatur" beschlossen.

In einer Info-Veranstaltung im August letzten Jahres, in der das Programm boden:ständig und FlurNatur vorgestellt wurden, gab es von Seiten der Landwirtschaft ein grundsätzliches Interesse an der Umsetzung der genannten Programme. Bei einem weiteren Termin im Januar 2023 wurden dann Fragen von den betroffenen Landwirten und Grundstücksbewirtschaftern beantwortet, und erste Maßnahmenvorschläge erörtert. Das Ratsgremium beschloss daher einstimmig beim Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken die Aufnahme in das Förderprogramm boden:ständig für den Ortsteil Sommerau zu beantragen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden von der Marktgemeinde mitfinanziert - entsprechende Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 sowie in die Finanzplanung für die Folgejahre aufgenommen bzw. dargestellt. wero