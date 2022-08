Aus Leidenschaft vom Techniker zum Winzer

Matthias und Sabine Spall aus Wörth bewirtschaften 1,8 Hektar Rebflächen - Weinhäcke in der ehemaligen Güterhalle

Wörth a.Main 29.08.2022 - 14:50 Uhr 3 Min.

Matthias Spall und seine Frau Sabine vor der Güterhalle in Wörth. Matthias Spall und seine Frau Sabine in ihren Weinbergen auf dem Campestres.

Zu Beginn seiner Tätigkeit wusste er wenig über das Pflanzen, Ernten, Herstellen und Verkaufen von Wein, pachtete aber trotzdem 2004 einen ersten Weinberg. Etwa zur gleichen Zeit begann er eine Lehre zum Winzer, die er 2006 abschloss.

Für den Elektrotechniker war das eine neue Branche. Vorher hatte er noch in keinem Weinbaubetrieb auch nur aushilfsweise gearbeitet. Eigentlich wollte er sich nach dem Bau seines Wohnhauses 1998 auf den Anbau von Apfelwein spezialisieren und eine Apfelweinschänke betreiben.

Vom Neben- zum Haupterwerb

Nachdem er sich dann detailliert mit dem Vorhaben und dessen Chancen beschäftigt hatte, verwarf er die Idee und entschied sich für den Weinbau. Zuvor hatte ihn der Winzer Reinhold Hillerich aus Erlenbach dafür begeistert, ihm einen Weinberg vermittelt und seine Unterstützung bei allen Tätigkeiten zugesagt.

Den ersten Weinberg mit 2000 Quadratmetern in Erlenbach bewirtschaftete Spall daher zunächst im Nebenerwerb. Da der gepachtete Weinberg noch sehr gut in Schuss war, konnte er sofort ernten. Nach einem Jahr kamen Flächen in Klingenberg hinzu, so dass er bereits nach wenigen Jahren und mit Fertigstellung der Güterhalle in Wörth den Betrieb hauptberuflich weiterführen konnte.

Einen halben Hektar Fläche auf dem Campestres hat er vor etwa 15 Jahren selbst angelegt. Dort sehen die Trauben zum Zeitpunkt unseres Fototermins ordentlich und gesund aus. »Hoffentlich kommen sie auch die verbleibende Zeit bis zur Ernte noch gut durch. Heftig regnen sollte es jetzt möglichst nicht mehr«, erklärt Spall. Dann bestehe die Gefahr, dass sich die Trauben mit Wasser vollsaugen, aufplatzen und schädliche Insekten sich der Beeren bemächtigen und diese zum Faulen bringen.

Anfangs war es finanziell nicht einfach für Matthias Spall, da er von Beginn an den Wein selbst ausbauen wollte und die notwendige Ausstattung komplett angeschafft werden musste. Später ersetzte er die zunächst aus Kostengründen verwendeten Kunststofftanks durch Edelstahltanks. Die meisten Arbeiten erledigt er gemeinsam mit seiner Frau Sabine. Zu Stoßzeiten unterstützt ihn auch die Familie, besonders die zwei Töchter und zwei Söhne. Sohn Moritz (25), Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, beginnt in dieser Woche seine Winzerausbildung im Weingut Sturm in Bürgstadt. Vielleicht die zweite Generation beim Weinbau Spall.

Kein Bewässern notwendig

Folgende Weine werden angeboten: Bacchus und Müller-Thurgau als Weißweine, Portugieser und Spätburgunder als Rotweine sowie ein Rotling. Auf den Lagen Schloßberg in Klingenberg und der neuen Lage Campestres in Wörth reifen die Trauben auf insgesamt 1,8 Hektar, teils im Eigentum und teils gepachtet. Alle Rebstöcke sind älter als 15 Jahre, so dass eine Bewässerung nicht notwendig ist. Es sei nicht geplant, den konventionellen Weinbau auf Bio umzustellen, so Spall, da durch eine große zur Verfügung stehende, alternative Produktvielfalt an Schutzstoffen weitestgehend auf Chemie verzichtet werden könne.

In ihrer Häckerwirtschaft, der Galgenschänke, die im Wohnhaus der Spalls auf dem Galgenberg seit 2006 betrieben wird, gab es sehr viel Zuspruch, so dass das Platzangebot sich nach kurzer Zeit als nicht ausreichend erwies. Auch wurde diese für immer mehr Familienfeiern und besondere Veranstaltungen gebucht. Deshalb erwarben sie die seit Jahrzehnten leerstehende Güterhalle am Bahnhofsplatz in Wörth. Der wunderschöne historische Sandsteinbau aus dem 19. Jahrhundert wurde mit viel Aufwand und Liebe im Detail saniert, das Gebäude unterkellert und in einem notwendigen Anbau eine professionelle Küche eingerichtet. Matthias Spall ist als Winzer und auch als Koch dort in seinem Element.

Seit 2008 wird die Güterhalle regelmäßig als Häcke oder für besondere Themen-Events wie Fisch und Wein, Gans und Wein oder Spargel und Wein genutzt. Trotzdem finden aber auch weiterhin Häcken in der Galgenschänke statt. 80 Prozent der beim Weinbau Spall produzierten Weine werden so vermarktet.

Hintergrund: Güterhallen der Bahn Güterhallen an den Bahnstrecken dienten zur vorübergehenden Unterbringung von Gütern bei ihrem Übergang zwischen Landfuhrwerk und Eisenbahn. Die zur Versendung mit der Eisenbahn bestimmten Stückgüter fanden in den Hallen witterungssichere und diebessichere Unterkunft von dem Augenblick der Anlieferung bis sie in den gedeckten Eisenbahnwagen verladen wurden. Die mit der Eisenbahn ankommenden Stückgüter wurden vom Empfänger, einem beauftragten Spediteur oder von dem bahnamtlichen Rollfuhrunternehmer den Empfängern zugestellt. (Quelle: Röll, Enzyklopädie des Eisenbahnwesens). Als Ende des vergangenen Jahrhunderts die Bahn im gesamten Bundesgebiet den Stückgut- und Expressgutverkehr einstellte, wurden diese Hallen nicht mehr benötigt, viele Gebäude verkamen zu Ruinen, waren mit defekten Dächern und maroden Fenstern nicht mehr nutzbar. Matthias Spall hat die in besonders schlechtem Zustand befindlich Güterhalle in Wörth komplett saniert und zu einer Event-Güterhalle umfunktioniert. ney