Aus für Märkte trifft Schausteller hart

Corona-Beschränkungen:Was Betroffene im Landkreis Miltenberg zur Absage der Weihnachtsmärkte sagen

Verena und Jochen Schmitt in ihrem Stand auf dem Marktplatz am Schnatterloch in Miltenberg. Richard Maier ist seit über 30 Jahren Sprecher der Miltenberger Marktkaufleute und Schausteller. Ihm missfällt, dass Bundesligaspiele und in Hessen Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen, während in Bayern alles abgesagt ist. Fotos: Martin Roos

Richard Maier, Sprecher der Miltenberger Marktkaufleute und Schausteller und Aschaffenburger Bezirksvorsitzender im Landesverband, hat zwar gewisses Verständnis für die Absage, weil auf Märkten viele Menschen zusammenkommen. Ihm missfällt aber, dass Bundesligaspiele und im nahen Hessen Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen, während sie in Bayern alle abgesagt sind.

Angst ums Überleben

Maier der normalerweise selbst einen Imbiss mit Wurst und Glühwein auf dem Aschaffenburger Weihnachtsmarkt betreibt, befürchtet, dass viele Schaustellerbetriebe die Corona-Krise nicht überleben, weil sie zwei Jahre fast keine Einnahmen hatten. Weiteres Problem ist laut Maier, dass Fahrgeschäfte jährlich zum TÜV müssen. Wenn im Lockdown das Baubuch ein Jahr nicht benutzt wurde, muss es von der Behörde neu abgenommen werden. Das kostet bei einem Karussell dann rund 5000 Euro.

Maier ist froh, dass Schausteller zumindest Überbrückungshilfen und Entschädigungen bekommen haben. Dankbar ist er der Stadt Aschaffenburg, dass sie zentral an verschiedenen Plätzen zwei oder drei Buden genehmigt hat.

Der Großwallstädter Jochen Schmitt stammt aus einer alteingesessenen Aschaffenburger Schaustellerfamilie. Statt auf dem Miltenberger und auf dem Aschaffenburger Weihnachtsmarkt verkauft er nun Mandeln, Popcorn und Zuckerwatte in Miltenberg am Schnatterloch, um den Verlust wenigstens ein wenig abzudämpfen. Er sei erschrocken, als er von der Absage hörte, gesteht Schmitt. »Wir hatten gehofft, dass wenigstens die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden.«

Pause ohne Finanzpolster

Die Schausteller seien eine der am härtesten betroffenen Branchen, sagt Schmitt und ist sehr besorgt über die aktuelle Lage der Branche: »Wir gehen schon in die zweite Winterpause, ohne ein finanzielles Polster zu haben. Gerade bei Familienbetrieben ist es üblich, erst einmal mit den privaten Mitteln die Firma über Wasser zu halten. Hinzu kommt, dass jedes Familienmitglied plötzlich ohne Job dasteht.« Wie lange Schausteller noch durchhalten können, weiß er nicht. Schmitt: »So eine Situation hat es in unserer Branche noch nie gegeben.« Da man die Kosten nicht auf null herunterfahren könne, sei man auf Hilfe vom Staat angewiesen.

Zwischen Verständnis und Wut

Manfred Specht, Schausteller aus Mömlingen, ist geteilter Meinung. Statt Kräuterbonbons in Aschaffenburg auf dem Weihnachtsmarkt bietet er nun Fischbrötchen auf den Wochenmärkten in Mömlingen und Klingenberg und vor einem Blumenfachgeschäft in Mömlingen an. Specht versteht zwar, dass man wegen der hohen Inzidenzen aufpassen muss. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass der Verband ein Konzept erarbeitet hätte, damit auch in Bayern Weihnachtsmärkte wie beispielsweise in Michelstadt hätten stattfinden können.

Wolfgang Boos aus Klingenberg steht derzeit auf dem Michelstädter Weihnachtsmarkt. Er verkauft dort in zwei Hütten Süßwaren, Lebkuchen, gebrannte Mandeln und Popcorn. »Hier gilt die 3G-Regel und es ist mit Abstands- und Maskenregelung ein sicherer Ort«, sagt Boos. Er habe über 1000 Euro in Sicherheitsmaßnahmen an seinen Ständen investiert. Boos: »Die Leute kommen an den Stand und bedanken sich, dass wir hier sind.«

Er erzählt, dass er und seine Kollegen derzeit in einem Zustand zwischen wütend und ratlos seien und viele schon die Hoffnung aufgegeben haben. Er selbst befinde sich in der Wut-Phase. Die Absage aller Weihnachtsmärkte in Bayern am kann er nicht verstehen. In Augsburg sei alles für den Weihnachtsmarkt vorbereitet gewesen, als am 19. November die Absage kam. Am gleichen Abend kamen aber zum Bundesligaspiel FC Augsburg gegen Bayern München 35.000 Zuschauer ins Stadium. »Das sind Widersprüche ohne Logik und Verhältnismäßigkeit, die uns alle nur noch ankotzen.«

Boos fragt sich, wie es Politikern erginge, wenn sie 24 Monate lang keine Diäten oder Bezüge erhalten würden. Die Schausteller seien jetzt zwei Jahre ohne Einnahmen und so groß könne ein Sparstrumpf gar nicht sein. »Wenn dann noch von der Politik gesagt wird, dass nur ein abgesagter Weihnachtsmarkt ein guter Weihnachtsmarkt ist, und ein paar Tage später in Köln 50.000 Zuschauer im Fußballstadion sitzen, fehlen mir die Worte.«

