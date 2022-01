Aus für farbige Tattoos - Was Tattooläden im Raum Miltenberg sagen

EU verbietet in Reach-Verordnung bestimmte Inhaltsstoffe

Es liegt die Vermutung nahe, dass Menschen, die sich ein farbiges Tattoo stechen lassen möchten, es nun außerhalb der EU tun oder privat zuhause vornehmen lassen müssen. Das sehen auch der Leidersbacher Tätowierer Grappa und seine Partnerin Nicole Bitter so. "Die Schwarzarbeit wird mit der neuen Verordnung gefördert." Die beiden führen zudem gesundheitliche Risiken an, wenn man sich ein Tattoo "privat" stechen lässt.

"Oft werden übers Internet billige Farben und billige Nadeln aus dem Ausland bestellt. Da weiß man nicht, was drin ist, und außerdem stimmt die Qualität nicht." Hier ist sich Grappa sicher. Tatsächlich ist es so, dass bei Farben, die in Deutschland hergestellt werden, eine genaue Inhaltsangabe Pflicht ist. Grappa tätowiert bereits seit 1998 und sagt über seine Arbeit: "Ich möchte den Leuten die bestmögliche Qualität bieten."

Verbot für Tätowierer nicht nachvollziehbar

Das Farbenverbot der EU kann er absolut nicht nachvollziehen. "Zigaretten sind ja schließlich auch erlaubt." Das Interessante ist seiner Meinung nach, dass es bis heute keine Langzeitstudien gibt, ob Tätowierungen tatsächlich Krebs auslösen. "Die Leute sollen selbst entscheiden können, ob sie sich farbig tätowieren lassen möchten oder nicht", wünschen sich Grappa und Nicole Bitter. Gefahren für das "Next Level" Tattoo Studio in Leidersbach sehen sie eher weniger. "Andere Studios, die auf Farbtattoos spezialisiert sind, werden größere Probleme haben. Aber auch bei uns werden Kunden wegfallen."

Tätowierer Urgestein Otto Demmelhuber aus Großheubach hat eine ähnliche Meinung zu dem Thema: "Wir wollen ja auch nicht, dass sich jemand, der sich tätowieren lässt, etwas holt." Damit meint er, dass alle Vorkehrungen getroffen werden, um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. In seinen mittlerweile 25 Jahren, die er als Tätowierer arbeitet, hatte er nur einmal den Fall, dass jemand allergisch auf grüne Farbe reagiert hat. Farben sind mittlerweile ein riesiger Markt geworden. In seinem Studio ist die Nachfrage nach farbigen Tattoos allerdings nicht groß. "Die meisten meiner Kunden wollen Black and White." Über den Fortbestand seines Studios macht er sich keine Gedanken. "Irgendwie geht es schon weiter", lacht Demmelhuber.

Beide, er wie auch sein Leidersbacher Kollege, sind sich einig, dass beim Informationsmanagement bezüglich der Reach-Verordnung noch Luft nach oben besteht. Von staatlicher Seite ist keiner der beiden Tätowierer angeschrieben worden. Informationen gab es lediglich auf den Seiten der Händler oder bei Facebook.

Von Pandemie gebeutelt

Gerade die Tattoobranche war in den letzten Jahren schwer gebeutelt. Insgesamt sieben Monate befanden sich die bayerischen Studios im Lockdown, bevor sie ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten. "Es war brutal", gibt Grappa ehrlich zu. Auch hier sehen beide Tätowierer zukünftig Verbesserungspotenzial, gerade bei der Kommunikation, was ist erlaubt und was nicht. Beide arbeiten ausschließlich mit Terminen, so dass gewährleistet ist, dass sich keine Kunden über den Weg laufen. Es wäre gut, wenn zukünftig nicht alle Studios über einen Kamm geschoren werden würden, und es bundeseinheitliche Regelungen geben würde. Noch besser wäre es natürlich, wenn es gar keinen Lockdown mehr geben würde.

Hintergrund: Die Reach-Verordnung In Deutschland gibt es schon seit 2009 eine Verordnung dafürber, was in den Tattoofarben enthalten sein darf und was nicht. In der EU gab es bislang allerdings keine einheitliche Regelung. Deswegen beauftragte die EU-Kommission die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) eine einheitliche Regelung zu erarbeiten. Diese änderte daraufhin die Reach-Verordnung, die der Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe dient. Die Verordnung gibt es übrigens schon seit 2006. Ihr Ziel ist es, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Das Verbot betrifft nicht nur Tattoofarben, sondern auch Permanent-Make-Up (Quelle: Apotheken-Umschau). Ein Kampagne-Video des Bundesverband Tattoo bietet unter www.tattoo-2030.de Informationen rund um das Thema. mwz