Wasserski-Showsport: Nationalmannschaft wird im Kreis Miltenberg heimisch

Aus Florida zurück auf der Showbühne Main

Obernburg 09.01.2023 - 15:39 Uhr 3 Min.

Kraftraubende Akrobatik auf Wasserskiern.

Seinen Kader von 35 Sportlerinnen und Sportlern trommelt Nationaltrainer, Show-Direktor und DSSB-Vorsitzender Christian Bockweg aus ganz Deutschland zusammen, hat aber eine »Kerntruppe« vor Ort. Seit wenigen Wochen führt das Team einen klingenden Titel: Vizeweltmeister.

Profis und Amateure

Doch geht der Blick vor allem nach vorn: Auf die nächste Weltmeisterschaft, die im Frühjahr 2025 in Australien stattfinden wird. Bis dahin will Bockweg Show-Ski hierzulande bekannter machen. Im Vergleich mit der Geburtsnation des Wasserski-Fahrens, den USA, sei Deutschland immer noch Entwicklungsland. Mit der Gründung des Trägervereins für die Nationalmannschaft hatte Bockweg nicht nur die Vision, Profi-Läufer und leistungsstarke Amateure für das Team Deutschland einzusammeln, er will auch die Breitensport-Basis ausbauen.

In Kreis Miltenberg ist das Wasserskifahren dank dem Malibu Showteam seit vielen Jahren etabliert. Der eingetragene Verein mit Sitz in Erlenbach hat rund 20 aktive Läuferinnen und Läufer und zeigt seine Shows seit Jahren in der Region und darüber hinaus.

Christian Bockweg, Nationaltrainer des deutschen Wasserski-Showteams

Über das Malibu-Team hat auch Christian Bockweg von Wiesbaden nach Wörth gefunden. Seit 20 Jahren ist der dortige Campingplatz sein Sommerquartier und der Main sein Trainingsrevier. »Man kann hier richtig gut Wasserskilaufen«, sagt er als Erklärung weshalb auch der DSSB Obernburg als Sitz gewählt hat. Viele Läufer der Nationalmannschaft seien hier verwurzelt. Trainiert wird aber auch an der Mosel und an anderen Orten.

Am Geburtsort des Sports

2018 war erstmals einen deutsche Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften und belegte damals den sechsten Platz. Im vergangenen Oktober folgte dann der für Trainer und Teilnehmer unerwartete Sprung aufs Treppchen. Platz zwei bei der World Water Ski Show Tournament, wie die WM im Kalender der International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF) offiziell heißt. Und das auch noch in Florida, am Geburtsort des Sports, in Winter Heaven. Der dortige Freizeitpark Cypress Gardens ist für seine Wasserski-Shows berühmt.

Zusätzlich war die WM noch eingebunden in die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Sport. 1922 war es dem Truthahnzüchter Ralph Samuelson erstmals gelungen mit selbst gefertigten Brettern aus Holz auf dem Lake Pepin in Minnesota Wasserski zu laufen; er gilt seither als Erfinder des Sports.

Das 35-köpfige deutsche Team war als Außenseiter nach Winter Heaven angereist Der zweite Platz ist aber durchaus erklärbar - mit zwei Jahren harter Arbeit. Christian Bockweg hatte die Nationalmannschaft mit neuem Programm und vielen neuen Aktiven reorganisiert. Vom Untermain dabei waren die Athletinnen Esther Schmitt, Antonia Gutting, Wiebke Odoj, sowie die Jüngsten im Team, die Schwestern Lucia (14) und Vicky Krichbaum (12).

Schon am ersten Wettkampftag der WM überraschte das Team Publikum und Konkurrenz mit einem Feuerwerk aus dreizehn anspruchsvollen Nummern, die unter dem Titel »The German Love Boot - das Traumschiff« eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Im Programm treten klassische Wasserski-, aber auch Barfuß-Läufer auf, Wakeboarder sind dabei und Hydrofoiler. Es werden Sprünge gezeigt und Pyramiden gestapelt und die Rahmenhandlung mit Tanz- und Showeinlagen auf der Uferbühne weitererzählt und von einem Moderator zusammengehalten.

Höhepunkt des WM-Programms: die vierstöckige Pyramide der detuschen Nationalmannschaft.

Vierstöckige Doppelpyramide

Auch am zweiten Wettkampftag zogen die deutschen Sportler die Zuschauer in ihren Bann. Sehr gut präsentierten sich die Freestyle-Springer mit Saltos und Schrauben über die Schanze und auch die Hebefiguren überzeugten. Zum Abschluss zeigt das deutsche Team seinen anspruchsvollsten Act, eine vierstöckige Doppelpyramide, die mit stehenden Ovationen des Publikums und von den Kampfrichtern belohnt wurde. Die Silbermedaille war auch die beste Platzierung eines europäischen Teams in der Geschichte des Turniers. Daran anknüpfen und weiter aufbauen wollen Bockweg und seine Aktiven in den nächsten Jahren. Wobei das sportliche Training nur der eine Teil der großen Herausforderung WM 2025 ist. Der zweite ist die Finanzierung. Für den Showsport gibt es keine Förderung, Verein und Aktive müsse Training und Wettkämpfe über Sponsoren und aus eigenen Mitteln finanzieren. »Für die WM in Florida waren das inklusive der Flüge rund 100.000 Euro«, sagt Bockweg; Australien werde noch teurer. Immerhin habe man das Glück, selbst Geld verdienen zu können: »Wir kommen ja aus der Unterhaltungsindustrie«, sagt Bockweg. Das Nationalteam kann man buchen - in Vollbesetzung mit dem Traumschiff-WM-Programm oder auch in kleineren Gruppen mit individuellen Shows.

Eine Aufzeichnung der Wettkampfshow findet sich unter https://www.worldwaterskishow.com/webcast

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Waghalsig: die Sprünge über die Schanze. Der Wasserski-Showsport inklusive der Nationalmannschaft) erhält in Deutschland keinerlei finanzielle Unterstützung von Verbänden oder öffentlichen Stellen. Training und Projekte des DSSB mit Sitz in Obernburg sind zu 100 Prozent eigenfinanziert durch die aktiven Sportler. Showeinnahmen sind ein wichtiger Bestandteil der Vereinsfinanzierung. Mit den Programm Programm "The German Love Boot" (ist das Team im Oktober 2022 Vize-Weltmeister geworden. Auf Anforderung entwerfen die Aktiven des Vereins aber auch einen Showplan, der zum Anlass und den lokalen Gegebenheiten des Veranstalters passt. Eine Show dauert in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. Enthalten sind immer Akrobatik, Action und Comedy. Zusätzlich biete der Verein bieten wir: Flyboard-Shows, Nachtshows, Wasserski- und Wakeboard-Kurse und Tubefahren. Informationen und Buchung unter info@wasserskishow.com kü