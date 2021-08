Stadtmuseum Miltenberg: Neue Exponate und neue Erkenntnisse werden in Miltenberg präsentiert

Zahlreiche Abteilungen umgestaltet

Miltenberg 11.08.2021 - 15:09 Uhr

Gut 20 Prozent der Exponate wurden ausgetauscht, schätzt Museumsleiter Hermann Neubert, außerdem im ganzen Haus Erläuterungen und Infotafeln um neue Forschungsergebnisse ergänzt. In der Umgestaltung stecken nicht nur die rund neun Monat Arbeit für Konzeption, Auswahl und Aufbau, sondern die auch ein guter Teil der vergangenen 25 Jahre stadtgeschichtlicher Forschungs- und Sammelarbeit.

Neubert: Wissen so viel mehr

»Wir haben so viel Interessantes gefunden, wir wissen so viel mehr - es war einfach Zeit, diese Erkenntnisse zu zeigen und viele Dinge in neuen Zusammenhängen zu präsentieren«, sagt der Museumsleiter.

Verändert hätten sich in den vergangenen Jahren auch einige Ansätze in der musealen Konzeption. Das äußert sich vor allem darin, dass in den eher kleinen Zimmern der drei historischen Fachwerkgebäude den Exponaten wie auch den Besuchern mehr Raum gegeben wird.

Neue Audio-Führer

»Wir haben an manchen Stellen Sachen herausgenommen und so Inhalte leichter, aber auch klarer gemacht«, sagt Neubert. Dabei wurden die bisherigen Hörstationen abgebaut und ihre Inhalte in die tragbaren Audio-Guides, die jeder Besucher an der Museumskasse mitnehmen kann, übernommen. Auch das hat etwas Platz geschaffen.

Viel Zeit und Arbeit haben er und Vera Dembski auch in die Gestaltung der Grafiktafeln und der Texte darauf investiert. Auch hier mit dem Ziel, sie kürzer und zugleich inhaltsreicher zu formulieren. »Museumsbesucher sind nicht mehr bereit, stundenlang zu lesen«, weiß Neubert.

Spannende Geschichten

Neben der grundlegenden Information für Erstbesucher ging es ihm deshalb darum, auch historisch versierten Miltenberg-Kennern neue spannende, kleinen Geschichte über die Stadt und ihre Menschen zu erzählen.

Beispielhaft für die Schwierigkeit, die gewachsene Sammlung und den Wissenszuwachs aus der historischen Forschung museal sinnvoll zu präsentieren, sind die Latrinenfunde. 2008 war in einem tiefen Keller unter und neben der alten Amtskellerei gegraben worden. Die alte Latrine des Vorgängergebäudes entpuppte sich als historische Schatzgrube mit Funden aus drei Jahrhunderten. Alte Krüge, Glasscherben, Holz- und Lederreste wurden geborgen, restauriert und inventarisiert - gut 2000 Gegenstände insgesamt.

Allein die Lage des Kellers gibt neue Hinweise auf die frühe Bebauung des Miltenberger Marktplatzes und was aus der anrüchigen Fundstelle geborgen wurde, gibt tiefe Einblicke ins Alltagsleben der Miltenberger Bürger, angefangen im 14. Jahrhundert bis hinein ins 17. Jahrhundert. Aufgefächert wird das in zwei eindruckvoll gestalteten Vitrinen - knapp und informativ, detailreich und doch anschaulich. Ankäufe und Schenkungen weiterer Bilder der zahlreichen Miltenberger Maler ermöglichten auch eine Neugewichtung der Galerieräume. Im Obergeschoss konzentriert sich die Ausstellung auf Porträtbilder der Maler Adolf Ernst von Zschok und Philipp Wirth und die Galerie im Dachgeschoss zeigt ausgewählte Miltenberger Stadtansichten verschiedener Künstler.

Platz im Depot

»Unser Bestand ist längst so groß, dass wir nur einen kleinen Teil zeigen können«, sagt Museumsleiter Neubert und ist froh, dass er im 2019 fertiggestellten Museumsdepot am Mainzer Tor inzwischen Platz zur fachgerechten Unterbringung der städtischen Kunstsammlung hat.

Natürlich blieben auch Räume, wie die große Spielzeugsammlung, unverändert, doch selbst Miltenberger, die ihr Museum gut kennen, werden erstaunt feststellen, in wie vielen Abteilungen es Neues zu entdecken gibt. Akribisch haben Neubert und Dembski an Details gearbeitet und beispielsweise das Biedermeier-Zimmer mit einer zeitgenössischen Tapete ausgestattet oder auf der Galerie über dem Fischernachen die Geschichte der Miltenberger Häckerzunft beleuchtet.

Besucher strömen wieder

Völlig neu präsentiert sich die Judaica-Abteilung aus Anlass des Jubiläums 1700 Jahre »jüdisches Leben in Deutschland« (wir berichteten), dem auch die laufende Sonderausstellung »Ganz rein« gewidmet ist.

Zwischen 17 000 und 18 000 Besucher zählten die Miltenberger Museen, das Stadtmuseum und das Kunstmuseum auf der Burg, in den Vor-Corona-Jahren durchschnittlich. »Im vergangenen Jahr war es nur noch ein Drittel«, bedauert Museumsleiter Neubert. Auch weil die Pandemieauflagen weder Veranstaltungen noch Führungen, noch Museumspädagogik erlaubten.

Der Gruppenbetrieb sei zwar immer noch eingeschränkt, doch nach den vielen Monaten geschlossener Museen freut sich Neubert jetzt über »überraschend großes Interesse« und über viele Familien mit Kindern unter den Besuchern.

Georg Kümmel

Hintergrund: Miltenberger Stadtmuseum Ein erstes Heimatmuseum hatte die Stadt Miltenberg bereits 1967 eingerichtet, um ihr reiches historisches Erbe auch öffentlich zu zeigen. Zwar hatte man schon im 19. Jahrhundert begonnen zu sammeln und zu forschen, doch Exponate und Erkenntnisse waren nur in Teilen zugänglich. Mitte der 1990er Jahre gab die Stadt eine umfassende Sanierung des "Haus Miltenberg" wie das Museum damals genannt wurde in Auftrag. Der stolze Fachwerkbau der ehemaligen Amtskellerei am Marktplatz entpuppte sich dabei als architektonischer Schatz. Viel verborgene Kostbarkeiten wurden freigelegt und die Dokumentation der spannenden Geschichte des Gebäudes ist heute eine der sieben Abteilungen der Dauerausstellung. Durch die Erweiterung um zwei weitere Gebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert füllt das Stadtmuseum heute eine ganze Häuserzeile am Marktplatz. Schon vor der Erweiterung wurde das Stadtmuseum 1999 mit dem bayerischen Museumspreis ausgezeichnet. Der Rundgang durch die Dauerausstellung beginnt in der Römerzeit, zeigt Entstehung und Blüte des mittelalterlichen Miltenbergs als kurmainzische Stadt und führt dann weiter durch die Abteilungen Glaubens-Sache, Vom Alltag und Bayerische Zeit in die Galerie. Öffnungszeiten (bis 1. November): Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr; Winter Mittwoch bis Sonntag 11 bis 16 Uhr. kü