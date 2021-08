Beavers Open-Air-Sommer unter freiem Himmel in Erlenbach

Sechs Konzertabende im August, Clubneueröffnung im September

Erlenbach a.Main 04.08.2021

Christoph Reichel-Dittes auf dem Außengelände des neuen Beavers: Dort wird vom 13. bis 21. August der große Open-Air-Sommer stattfinden. Foto: Marco Burgemeister Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes im neuen Clubgebäude des Musikclub Beavers in Erlenbach: Der große Beavers-Schriftzug, der hin zu sehen ist, wird künftig außen am Gebäude zu sehen sein. Foto: Marco Burgemeister

Vor Ort wird sowohl in den Innenräumen, als auch im Außenbereich noch fleißig gearbeitet, an allen Ecken und Enden wird gebohrt, geschraubt, gebaggert - dennoch ist schon jetzt, vor allem der Innenbereich, beeindruckend: Die unzähligen Memorabilia aus vielen Jahrzehnten Musikgeschichte zieren auch das neue Beavers, dank eines größeren Gebäudes mitsamt Foyer wirkt alles um einiges großzügiger als noch seinerzeit in Miltenberg.

Viel Vorlaufzeit

Die Idee für den Beavers Open-Air-Sommer sei aufgekommen, als sich abgezeichnet habe, dass der Club in diesem Sommer fertig werde und auch schon vor der eigentlichen Eröffnung im September Bereiche wie beispielsweise sanitäre Anlagen und die Küche bereits genutzt werden können, erklärt Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes vor Ort bei einem Gespräch mit unserem Medienhaus. Natürlich sei es in Hinblick auf Corona nicht ganz gewiss gewesen, was diesen Sommer möglich sei.

Buchungen für die Open-Air-Reihe hätten, da so etwas auch Vorlaufzeit braucht, Anfang des Jahres begonnen - in Hinblick auf erhoffte Lockerungen von Corona-Auflagen, wie es sie auch im Sommer 2020 gegeben habe. Die Bands und Künstler, die Reichel-Dittes und Team für seinen Open-Air-Sommer haben gewinnen können, sind fast alle auch schon im früheren Beavers aufgetreten. Somit handelt es sich um gute Bekannte und Freunde, die dem Club stets die Treue gehalten haben - genau wie die Fans: Nicht nur, dass in der Zeit zwischen der Schließung des Beavers in der Kreisstadt 2018 bei Veranstaltungen unter dem Beavers-Banner in verschiedenen Locations des Landkreises - wie unter anderem im Elsenfelder Bürgerzentrum, in der Erlenbacher Frankenhalle, im Alten Rathaus in Miltenberg oder in der Obernburger Stadthalle - stets viele Besucher gekommen waren, auch darüber hinaus fand Reichel-Dittes immer Unterstützung auf vielen Ebenen, wie er berichtet. Beispielsweise als es darum ging, die vielen Erinnerungsstücke - Poster, Platten, Zeitschriften, Autogramme, Instrumente - im neuen Clubgebäude aufzuhängen, habe er zahlreiche Angebote bekommen.

Künstler beim Open-Air-Sommer

Er und das komplette Beavers-Team freuen sich, dass es nun endlich wieder losgeht. Den Auftakt markiert am 13. August die Gruppe Feel Collins. Die Musiker rund um Sänger Markus Kunkel werden auch in Erlenbach Hits sowohl von Genesis als auch aus Phil Collins Solo-Karriere zu einem stimmigen Gesamtprogramm vereinen. Es folgen am 14. August die Igles: Angekündigt als Deutschlands wohl erfolgreichste und am meisten gefragte Eagles-Tributeband, werden die acht Musiker Trademarks des Originals wie mehrstimmigen Satzgesang und anspruchsvolle Arrangements auf die Open-Air-Bühne in Erlenbach bringen.

Singen macht Spaß, in der Gruppe noch viel mehr: Dieses Konzept steht hinter Rudel-Sing-Sang, das am 18. August auf dem Programm steht. Es handelt sich dabei, so die Info, um einen »vergnüglichen und stimmungsvollen Gute Laune-Mitsingabend«, der von Tom Jet geleitet wird - er begleitet die Songs auf der Gitarre, Texte werden via Beamer zum Mitlesen präsentiert.

Hartmann werden im Rahmen ihrer 15th Anniversary Acoustic Tour am 19. August das Beavers-Gelände besuchen. »Oliver Hartmann gilt mit seiner Band Hartmann schon seit dem ersten Album »Out in the cold« als eine der besten deutschen Hardrock-Acts« heißt es auf der Clubwebseite. Mit dem aktuellen Album »15 Pearls And Gems« tritt die Band an diesem Abend in besonderer »Akustik-Besetzung« mit ausgewähltem Programm auf. »We Rock Queen« werden am 20. August das Gelände rocken: Die Gruppe steht für authentische Interpretationen unvergessener Welthits einer der größten Bands aller Zeiten. Bandleader und Gitarrist Frank Rohles sowie Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals »We Will Rock You« in Köln und wurden von Mitgliedern des Originals ausgewählt. Mehr - vor allem auch persönliche - Nähe zum Original und mehr Würdigung von offizieller Seite für die Musiker einer Tribute-Band geht also kaum.

Abschluss am 21. August

Den Abschluss bildet am 21. August wieder Tom Jet, dieses Mal allerdings unter dem Namen To Jet & The Starlighters. »Hoppin' and Boppin' to the Good Time Rock'n'Roll« - unter diesem Motto wird von der Gruppe das Genre mit seinen Vorbildern gewürdigt, mit stilprägenden Songs von Bill Haley oder Chuck Berry. Die Band hat es sich zur Aufgaben gemacht, den Originalsound der 50er und 60er ins 21. Jahrhundert zu transportieren.

Als Support für alle Konzertabende tritt das Duo Basti & Jannis aus dem Raum Miltenberg auf. Sie spielen Songs aus den 60ern bis heute.

Hintergrund: Beavers Open-Air-Sommer 2021 Der Beavers Open-Air-Sommer findet auf dem Außengelände des Clubs in der Dr.-Gammert-Straße 7a in Erlenbach vom Freitag, 13. August, bis Samstag, 21. August, statt. Alle Veranstaltungen werden unter den zum Zeitpunkt der einzelnen Konzerte jeweils geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Da das Kartenkontingent aufgrund von Corona-Auflagen begrenzt sei, empfiehlt Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes, rechtzeitig zu reservieren. Alle Informationen zu den Bands, den Konzerten und den Tickets gibt es unter: www.beavers-music.de