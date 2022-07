Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Auferstehungsfeier« des Chorgesangs in Miltenberger Klosterkirche

Frauenchor Canta!Cantrix beendet mit A-cappella-Auftritt gut zweijährige Zwangspause

Miltenberg 28.07.2022 - 10:22 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Erleichterung und große Freude in der Miltenberger Klosterkirche, als nach mehr als zwei Jahren Zwangspause wieder Chorgesang vom Feinsten erklang vom Frauenchor Canta!Cantrix mit ihrer Leiterin Sylvia Ackermann.

Gleich vorweg: Der Frauenchor hat die Pause glänzend überstanden, jedenfalls war dem Ensemble unter seiner gewohnt souveränen Leitung keine Unsicherheit anzumerken.

In harmonischem Ensembleklang und schöner Geschlossenheit zelebrierten die Canta!Cantrix-Sängerinnen zunächst mehrstimmige Chorsätze aus der Renaissance, einer Zeit, in der mehrstimmiger A-cappella-Gesang eine Blütezeit hatte und in der wegen der vollständigen Textierung niemand Instrumente vermisste - eine Besonderheit des 16. Jahrhunderts.

Von Konrad Hagius' »Du bist ein Gottesgabe ach edler Musikklang« über Jakob Regnarts »Das ist die Zeit, die mich erfreut« des Jakob Regnart, nach einem halben Jahrtausend noch verblüffend aktuell, über die lautmalerischen Elemente in Thomas Morleys »Die Nachtigall verlor ihr Lieb« bis zu Heinrich Alberts Lied aus dem Jahr 1648, in dem der verheerende dreißigjährige Krieg endete. Der Text des berühmten Barockdichters Simon Drach, das »Du mein einzig Licht«, in der Symbiose mit der harmonischen Melodie setzte ein Hoffnungszeichen nach schweren Zeiten - vielleicht die wichtigste Funktion von Musik und Gesang bis heute.

Stimmungsvolle Abendlieder

Davor hatten Sylvia Ackermann und ihr Chor mit einem anspruchsvollen Chorsatz des Giovanni Palestrina bereits den Bogen zur Romantik geschlagen, denn beim »marmorn Mädchenbildnis« dachte sicher so mancher Zuhörer an Eichendorffs Novelle »Das Marmorbild«.

Ganz konsequent rundeten die oft volksliedhaften, stimmungsvollen »Abendlieder« den Gesang in diesem rundum gelungenen Konzert ab. Es erklangen das bewegende »Abend wird es wieder«, bei dem die intensive Stimmung die Zuhörer so ergriff, dass sie sogar den Beifall »vergaßen«, das frisch und natürlich intonierte Kinderlied »Wer hat die schönsten Schäfchen« und das innige »Der Mond ist aufgegangen«.

Besonderes Arragement

Wer Sylvia Ackermann kennt, weiß, dass sie immer nach ganz besonderen Chorsätzen und Arrangements sucht, die Canta!Cantrix auf den Leib geschneidert scheinen - und das funktionierte auch diesmal insgesamt exzellent - auch wenn nicht jeder von der gebotenen Version des »Weißt du, wieviel Sternlein stehen« so ganz überzeugt gewesen sein mag. Der Chorsatz bewegte sich in solchen Tonhöhen, dass manchmal ein etwas stärkerer Altpart vielleicht einen schönen Kontrast und ein noch harmonischeres Bild geschaffen hätte.

Aber das ist fast schon beckmesserische Kritik: Intonation, geschlossener Ensembleklang und konsequente Umsetzung der Stimmungen ließen keine Wünsche offen. Dass die Chorleiterin die Texte der Lieder im Vorfeld vortrug, war sicher eine gute Idee.

Noch besser war nur der Einfall, preisgekrönte junge Talente der Musikschule Miltenberg zwischen den Chorsätzen spielen zu lassen. Das begann mit sanftem, einschmeichelndem Saxophonklang, den Adrian Dederer zum Einstieg bei Lullys »Air tendre et Courante« ins Kirchenschiff zauberte, setzte sich fort mit der souveränen Leistung von Emily Leuner mit der Querflöte beim »Moderato« des Georgiers Otar Taktakishvili, eine Komposition von 1960, die bruchlos Romantik und Moderne verknüpfte, und gipfelte im beseelten Spiel der 17-jährigen Annika Werner, mit dem sie den unverwechselbaren »Mozartsound« im harmonischen Dialog mit Sylvia Ackermann am E-Piano zelebrierte.

Viele der Zuhörer werden nach diesem schönen Abend wohl ihre Karten für ein Highlight der Konzerte am Untermain ordern, den Auftritt von Professor Josef Stolz und der Cappella Splendor Solis aus Wien am Sonntag, 31. Juli, ab 17 Uhr im reizvollen Ambiente der Martinskapelle Bürgstadt.