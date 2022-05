Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auf zum Bundesfinale von Jugend forscht

JEG: Hannah Amrhein, Hanna und Lena Fries präsentierten ihr Projekt in Lübeck

Elsenfeld 24.05.2022 - 11:47 Uhr < 1 Min.

Die Schülerinnen Hanna (v.l.n.rechts) Fries (16) , Hannah Amrhein (17) und Lena Fries (16) sind beim Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend forscht. Mit einem Sieg rechnen sie nicht, aufgeregt sind die drei Dammbacherinnen trotzdem.

Was kann da noch schief gehen? "Die Juroren könnten das Projekt blöd finden oder Fragen stellen, die wir nicht beantworten können", sagt Zwillingsschwester Hanna Fries, aber die drei Schülerinnen des JEG sind sehr gut vorbereitet. Minutengenau proben sie ihre Präsentation, alle Tipps in den Vorrunden (mehr Fokus auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Ausmerzen kleiner Schreibfehler, mehr Details) haben sie bereits eingebaut, feilen am Aufbau des Experiments vor Ort.

Rund 20 Minuten haben sie für ihren Vortrag in der großen Messehalle Zeit, der Stand ist zentimetergenau geplant, alles notwendige Material werden sie zusammen mit ihren Familien und Betreuern nach Lübeck bringen. Der Versuch (Phosphat aus dem Abwasser zu recyceln) muss auf den Punkt funktionieren. Ihre Erwartungen? "Keine", da sind sich die Drei einig. "Vielleicht treffen wir jemanden, der sich mit dem Thema auskennt und können uns austauschen", sagt Hannah Amrhein vorsichtig.

Im Wettbewerb mit Studenten

Gewinnen? Steht nicht auf ihrer Agenda und auch ihr Betreuer, der pensionierte Lehrer Roland Full, sieht es nüchtern: "Sie treten gegen Studenten an, die ganze Unis hinter sich haben." Dass sie überhaupt ins Finale gekommen sind, ist ein sehr großer Erfolg: "Die Mädchen sind richtig fleißig", ergänzt Lehrer Jörg Giegerich. Die Schülerinnen gehören zu den jüngsten Finalistinnen. Sie freuen sich darauf, Kontakte zu knüpfen, auf das umfangreiche Begleitprogramm ("Vielleicht dürfen wir coole Museen besuchen?") und darauf, Erfahrungen zu sammeln.

Der nächste Nachwuchs steht beim JEG schon in den Startlöchern: Tom Kressbach, Elisabeth Fischermann und Jonathan Moder haben bei Schüler experimentieren (bis 14 Jahre) den Landessieg in Bayern erreicht. Vielleicht treten sie auch bald bei Jugend forscht an.

