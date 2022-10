Die letz­ten Holz­tei­le sind auf den Last­wa­gen ver­la­den, der Kran wur­de am Don­ners­tag ab­ge­baut, der Platz die­sen Frei­tag be­sen­r­ein ver­las­sen. Die letz­ten Spu­ren der Mi­chae­lis­mes­se sind be­sei­tigt, die Park­plät­ze am Main in Mil­ten­berg al­le wie­der of­fen.