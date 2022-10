Zimmerei Kern und Keller: So lief der Abbau des Miltenberger Holzfestzelts

Festhalle am Lindeparkplatz gemäß Zeitplan auf- und abgebaut

Jetzt haben sie gut lachen, der Abbau ist vorüber. Von links nach rechts: Julian Höh, Thomas Keller, Markus Kern, Heiko Schork, Patrick Keller und Holger Weimer. Beim Aufbau waren noch dabei: Thomas Farrenkopf, Bernd Weidner und Julius Lulei Die letzten Brocken standen am Mittochmittag noch. Am Freitag ist der Platz an der Linde leer.

Die letz­ten Spu­ren der Mi­chae­lis­mes­se sind be­sei­tigt, die Park­plät­ze am Main in Mil­ten­berg al­le wie­der of­fen. Fast drei Mo­na­te ha­ben Lech­ner Wirt Ma­thias Hof­mann und dut­zen­de Hand­wer­ker auf dem Lin­de­park­ge­län­de ver­bracht. Zwei Jah­res­zei­ten - Som­mer und Herbst - st­reif­te er mit dem Auf- und Ab­bau der Holz­fest­hal­le. Insbesondere die Firma Kern und Keller, Zimmerei und Holzbau aus Walldürn-Rippberg, hatte den Löwenanteil zu stemmen. Wie der Auf- und Abbau lief und wie es jetzt weitergeht, haben uns die Firmenchefs verraten.

Gluthitze und nasskalter Nebel

Aufbau bei bis zu 40 Grad unter sengender Sonne, Abbau bei gerade mal acht Grad, im Nebel oder im strömenden Regen. Es war jedes Wetter, jedes Extreme dabei. »Der Aufbau ist auf jeden Fall schöner gewesen. Etwas entstehen zu sehen, so etwas Gigantisches, ist natürlich toll«, sagte Zimmermeister Thomas Keller. Natürlich sei es auch anstrengend gewesen. »Wir sind Hitze gewohnt, aber das war schon ein paar Tage echt extrem heiß. Und die Arbeit ist körperlich sehr anspruchsvoll, das war schon gewaltig.«

Michaelismesse Miltenberg - Der Zeltaufbau im Zeitraffer

Darüber, wie die Holzteile beschaffen waren, ist er voll des Lobes. Hofmann habe perfekte Vorarbeit geleistet. 17 Tage hat die Zimmerei für den Aufbau gebraucht, erst zu fünft, später mit acht Mann. Drumherum haben zu jeder Zeit auch andere Handwerker gearbeitet. »Die ersten Teile zu stellen und zu sehen, wie es läuft, war für jeden neu. Aber ab Achse 7 spiegelt sich das Zelt. Von da ab ging es schon routinierter und schneller«, so Kern.

Michaelismesse 2022: Das Holzzelt im Aufbau

Mehr Männer nutzt nichts

Die Frage ob es mit mehr Männer nicht schneller ginge, verneint Markus Kern: »Die Maschinen und Kräne brauchen ihre Zeit, um die großen Teile zu transportieren. Auch muss ja alles per Hand bewegt werden. Da könnten 50 Mann dastehen, es würde nichts nutzen. Mit unserer Mannschaft hat das alles sehr gut gepasst und die haben tolle Arbeit abgeliefert.«

Als die Holzfesthalle stand, war die Firma Kern und Keller natürlich auch etwas stolz auf sich. »Wir haben schon große Hallen gestellt, aber in dieser Größenordnung, in dieser Zeit oder Art und Weise, erst Aufbau, dann wieder Abbau, das hatten wir noch nicht«, so Zimmermeister Markus Kern. Auch hatten sie großes Glück mit ihren Männern. Es habe keinen Ausfall oder Unfall gegeben, alles lief einigermaßen glatt ab und sie haben alle der Mehrarbeit in dieser Zeit zugestimmt, so Kern.

Abbau weniger enthusiastisch

Gearbeitet wurde nach Plänen und Anweisungen von Hofmann, der jede Schraube an diesem Holzbau kennt. Ein Abbau verläuft generell weniger enthusiastisch. »Etwas abzubauen ist nicht wirklich berauschend, wir bauen ja lieber auf. Aber das ist eben so beim Messebau. Es hat aber alles reibungslos geklappt, wir haben es uns nicht so gut vorgestellt«, sagt Kern. Die Teile wieder ordentlich ins Hofmänn'sche System einzulagern habe etwas Zeit in Anspruch genommen. Kern: »Wir lagen auch hier sehr gut in der Zeit.« Zwölf Tage haben sie gebraucht. Beim nächsten Mal könne man beim Auf- und Abbau auf jeden Fall Tage einsparen.

Lechner Wirt Mathias Hofmann kündigt schmunzelnd an, nach den Abbauarbeiten erstmal in den Winterschlaf zu gehen. Der große Stress sei zwar rum, aber es gebe noch etliche Nacharbeiten in Büro und Werkstatt und es sollen auch schon zeitnah Gespräche mit Beteiligten geführt werden.

Anja Keilbach

Hintergrund Was die Stadt Miltenberg sagt: In Vertretung, Cornelius Faust, 2. Bürgermeister. Es war ein herausragendes Fest, welches in der Region und darüber hinaus einen großen Nachhall gefunden hat. Auch das Messekonzert, das Kabarett und das Churfrankenfestival waren Höhepunkte. Wir geben Matthias Hofmann gerne noch die Zeit, nach dem Messestress und dem Abbau auszuschnaufen und den Kopf frei zu bekommen, um dann mit Ihm die Dinge zu besprechen, die für die Zukunft zu optimieren sind. Ein Punkt wird hierbei die lange Sperrung des Parkplatzes sein, die für Anwohner und Geschäftsbetreiber eine große Belastung darstellt. Hier hatte Mathias Hofmann aber schon bei seiner Bewerbung betont, dass er beim ersten Mal längere Zeit einkalkulieren muss. Was der Energieversorger EMB sagt: Geschäftsführer Christoph Keller Leider muss man schon sagen, auch wenn das neue Konzept der Michaelismesse durchaus gelobt werden kann, sind mehr als drei Monate einfach eine zu lange Zeit, indem der Parkplatz an der Pfarrkirche nicht genutzt werden kann. Für uns als Betreiber spielen hier wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, aber viel mehr stellt die Situation eine fast unzumutbare Belastung für die Bewohner der Altstadt dar. Meiner Meinung nach besteht hier dringender Gesprächsbedarf zwischen der Stadt Miltenberg und dem Festwirt, welche Möglichkeiten es gibt, die Auf- und Abbauzeit zu verkürzen. Aktuell lassen wir durch ein externes Büro das Parkraumkonzept in Miltenberg überarbeiten. Dabei geht es auch um Möglichkeiten, um stadtnahe Flächen für Anwohnerparken auszuweisen, welche zumindest, während der Auf- und Abbauzeit des Messezeltes genutzt werden können. anke