Auf Streifzug durch die Musikgeschichte

Konzertwochenende: Erlenbacher Musikclub Beavers lädt zum Spätsommer-Open-Air am 9. und 10. September

Erlenbach a.Main 31.08.2022 - 10:09 Uhr 2 Min.

Der Erlenbacher Beavers lädt am 9. und 10. September 2022 zum Spätsommer Open Air ein. Headliner am Samstag sind We Rock Queen - hier zu sehen bei ihrem Auftritt auf dem Außengelände des Musikclubs vor rund einem Jahr. Die Band ist für ihre hochwertigen Interpretationen von Hits wie "We will rock you" oder "We are the Champions" bekannt. Ein Blick auf das Beavers-Außengelände beim Open Air-Konzert von We Rock Queen im August 2021.

Den Anfang macht am Freitag die Gruppe T(w)o Blue. Sie hat laut Veranstalter Evergreens, Classic Rock und Pop, Stimmungslieder sowie alte und neue Schlager im Gepäck, das Material wird in ihrem ganz eigenen T(w)o Blue-Sound dargeboten. Derzeit ist die Gruppe mit ihrem Programm unter dem Banner Let's Rock unterwegs. "Außerdem werden auch immer wieder mal Publikumswünsche erfüllt, ad hoc und improvisiert - ein Riesenspaß!", heißt es in der Ankündigung.

Für viele Geschmäcker

Im Anschluss wird am ersten Open Air-Tag die Band VIVI die Bühne betreten. Die Band möchte ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die 1970er, 80er und 90er nehmen, dazu gibt es auch Stücke neueren Datums. Darüber hinaus spielt die Band auch eigene Songs. Zu den Gruppen, die gecovert werden, gehören unter anderem Europe, HIM, Metallica, Scorpions und U2. Somit dürfte für viele verschiedene Geschmäcker sicher das eine oder andere Highlight dabei sein.

Am Samstag läutet die Band Garden Of Delight die zweite Spätsommer-Open-Air-Runde ein. Die Band begeisterte zuletzt vor nicht allzu langer Zeit - am Samstag, 16. April - bei einer rundum tollen Clubshow im Beavers ihre Gäste. Nun möchten sie unter freiem Himmel ihr Publikum mitreißen. Garden Of Delight stehen für qualitativ hochwertige und sehr abwechslungsreiche Stücke, deren Stilistik von Irish Folk über Nu Folk, Pirate Songs bis hin zu Gothic Pop reicht. Die Gruppe setzt überwiegend auf eigenes Material - ihr neues Album heißt "Nu Folk 22" - aber ist aber auch für modern intonierte Traditionals bekannt.

Unter dem Banner "Best Of Queen - The Show Must Go On", mit dem gleich auch ein weltbekannter Song zitiert wird, wird dann als zweite Band am Samstag die Gruppe We Rock Queen eine Auswahl an Liedern einer der größten Rockbands aller Zeiten präsentieren. Sie sind langjährige Weggefährten des Beavers und traten dort bereits am alten Standort in Miltenberg als auch am neuen in Erlenbach auf, ebenso im Rahmen der vom Beavers-Team organisierten Veranstaltungen an anderen Orten. We Rock Queen stehen für eine Darbietung der Queen-Hits auf höchsten Niveau, agieren musikalisch sehr nahe am Original, aber bringen auch eine eigene Note mit ein. Das Besondere bei We Rock Queen: Bandleader und Gitarrist Frank Rohles sowie Schlagzeuger Boris Ehlers zählten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals "We Will Rock You" in Köln und wurden von den originalen Queen-Mitgliedern Brian May (Gitarre) und Roger Taylor (Drums) persönlich für diese Aufgabe ausgewählt. Mehr Verbindung einer Coverband zum Original geht also kaum.

Festival "zuhause"

Das Festival sei ursprünglich in Obernburg geplant gewesen, so Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes. Dort habe das Beavers bereits zwei Mal mit großem Erfolg sein Mainfähren-Open-Air veranstaltet, und es sollte heuer die dritte Auflage in dieser Reihe werden. "Die Mainfähre-Betreiber hatten kein Interesse mehr an einer Fortführung und auch die Stadt Obernburg war nicht böse, dass die Veranstaltung nicht mehr stattfinden sollte", so Reichel-Dittes weiter und fügt an: "Deshalb haben wir das Festival zu uns "nach Hause" ans Beavers verlegt. Wir haben bei uns beste Voraussetzungen für eine solche Veranstaltung, und wir haben wieder Top-Bands verpflichtet. We Rock Queen ist Deutschlands beste Queen-Tribute Band. Mit der Band sind wir seit Jahren befreundet und wir freuen uns sehr, dass sie uns den Termin wieder zugesagt haben. Aber wir haben bei der Zusammenstellung des Programms wie immer auf Qualität geachtet und können Top-Künstler garantieren. Wir hoffen natürlich, dass der Wettergott mitspielt, dann steht einem wunderbaren musikalischen Wochenende nichts im Wege."

Hintergrund: Programm Das Beavers Spätsommer-Open-Air auf dem Außengelände des Clubs (Dr.-Gammert-Straße 7a, 63906 Erlenbach) beginnt am Freitag, 9. September, mit dem Einlass um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr spielen T(w)o Blue, um 21.30 Uhr dann VIVI. Am Samstag, 10. September, ist ebenfalls um 18 Uhr Einlass. Das Programm startet um 19.30 Uhr mit dem Konzert der Gruppe Garden Of Delight. Um 21.30 Uhr werden We Rock Queen die Bühne betreten. Eintritt wird an beiden Tagen erhoben, Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. mab Weitere Informationen: beavers-music.de