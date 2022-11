Auf Spuren- und Spendensuche in Miltenberg

Partnerstadt: Pfarrer Philipp Irmer und Kaplan Christopher Crantzen aus dem tschechischen Dux drei Tage zu Besuch

Miltenberg 16.11.2022 - 13:38 Uhr 1 Min.

Kaplan Crantzen, Pfarrer Irmer und Bürgermeister Bernd Kahlert nach ihrem Treffen im Rathaus.

Im Jahr 2010 wurden diese Treffen nach 50-jähriger Tradition eingestellt. Die Stadt Dux, tschechisch Duchcow, gibt es natürlich hingegen noch und dort gibt es rührige Menschen wie den katholischen Pfarrer Philipp Irmer und seinen Kaplan Christopher Crantzen, die die Stadt und ihre Gemeinde nach vorne bringen wollen.

Kirche vor Verfall retten

Sie haben drei Tage lang Miltenberg besucht und sich auf Spuren- und Spendensuche begeben. Sie möchten eine Wallfahrtskirche in Dux wieder aufbauen. Am 8. November haben wir in unserer Zeitung über den »Visionär aus Nordböhmen«, Pfarrer Irmer, berichtet. Der Priester, der seit 2013 in Dux ist, möchte eine schöne, 300 Jahre alte Kirche vor dem Verfall retten. Auch das war natürlich mit ein Grund nach Miltenberg zu reisen. Aber nicht vorrangig, wie Irmer sagte. Er wollte unbedingt Miltenberg kennenlernen und sich auf Spurensuche der Duxer begeben.

Irmer war zum ersten Mal in Miltenberg und begeistert von der schönen Stadt, die sowohl Patenschafts- und Partnerstadt von Miltenberg ist. Er und Kaplan Crantzen haben sich sehr wohl gefühlt, wie er sagte. Neben typischen Sehenswürdigkeiten haben sich beide im Museum das Duxerzimmer angesehen.

Auch ein Gespräch mit Bürgermeister Bernd Kahlert stand am Dienstagmorgen auf dem Programm. Kahlert war sichtlich angetan von der Stadt und dem Projekt »Aufbau der Wallfahrtskirche«, bei dem es, wie bei so vielen Projekten derzeit, an Geld, Material und generellen Aufbaumöglichkeiten fehle. Kahlert konnte Irmer aber leider auch keine Hoffnung machen in Bezug auf Spenden, die Haushaltskasse sei leer.

Auch ein Einrichten eines Spendenkontos sei nicht möglich. Dennoch versuche man ihn und und sein Vorhaben in irgendeiner Form zu unterstützen, Konkretes fiel aber noch nicht.

Kontakt mehr aufleben lassen

Bedauert haben die zwei Katholiken, dass es zu keinem Treffen zu Mitgliedern des Duxervereins Miltenberg kam. Der Kontakt wurde aber in der Zwischenzeit hergestellt. Auch wollten sie noch mit dem Miltenberger Pfarrer Jan Kölbel sprechen. Sie wollen den Kontakt zu Miltenberg und den dortigen Duxern wieder mehr aufleben lassen. Kurz vor ihrer Abreise nach Dux gab es dann doch noch die Möglichkeit, das Haus Dux und deren Geschichte zu besichtigen.

Anja Keilbach