Kos­ten­lose Obst­setz­lin­ge für Sulzbacher am Wochenende

Teil eines Förderprogramms

Sulzbach 11.11.2022 - 12:56 Uhr 1 Min.

Die Vorbereitungen für die Ausgabe der Obstsetzlinge laufen. Auch Bürgermeister Martin Stock (links) und Landschaftsgärtnervorarbeiter Martin Wolf packen mit an, damit Sulzbachs Bürger einen Obstsetzling bekommen. Am Samstag von 9 bis 11 Uhr werden im Bauhof 160 vorbestellte Obstsetzlinge kostenlos an die Bürger ausgegeben. Der Markt Sulzbach nimmt dabei am Förderprogramm "Auf geht's - Streuobst für alle!" teil.

Der Markt Sulzbach hatte sich am Förderprogramm »Auf geht's - Streuobst für alle!« beworben und bereits einen Zuwendungsbescheid erhalten. Sulzbach ist damit eine der ersten Gemeinden, die am Förderprogramm teilnimmt.

Streuobst sind hochstämmige Obstbäume, die im Gegensatz zu Obstplantagen verstreut und in größeren Abständen in Gärten, an Ortsrändern, entlang von Wegen und Feldern oder auf einer Wiese in der Landschaft stehen. Die häufigsten Streuobstarten sind Apfel, Birne, Pflaume, Quitte, Walnuss und Wildobst, wie Vogelkirsche, Eberesche oder Speierling.

Eine Streuobstwiese erlaubt eine Nutzung auf zwei Etagen. Am Boden als Grünland oder Weide, darüber für das Obst. Dünger und Pestizide sind tabu. Die Bäume haben genügend Platz, um große Baumkronen auszubilden und auch in Würde altern zu können.

Artenreichtum

Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten heimischen Lebensräumen, in denen bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten ihr passendes Zuhause finden. Steinkauz und Wiedehopf fühlen sich hier genauso zuhause wie unzählige weitere Vögel, Kleintiere und Insekten sowie eine Fülle an landschaftstypischen Gräsern und Wildblumen, sogar Orchideen.

Mit ihren artenreichen Strukturen sind Streuobstwiesen wichtig für das Kleinklima. Sie prägen das Landschaftsbild und sind wertvolle Naherholungsräume für Menschen. Streuobstwiesen sind nicht nur wertvoll für die Artenvielfalt, sie liefern auch gesundes und regionales Obst. Mit über 2000 Obstsorten bewahren sie einen wahren Schatz voller geschmacklicher und gesunder Vielfalt.

Ziel: Eine Million Bäumchen

Ziel des Streuobstpaketes ist es, gemeinsam eine Million neue Streuobstbäume pflanzen, was nur mit vielen Bürgern geht. In den letzten Jahrzehnten sind die Streuobstbestände in Bayern stark zurückgegangen. Mit dem Streuobstpakt möchte die Bayerische Staatsregierung zusammen mit vielen Partnern aus Verbänden und Wirtschaft diese Entwicklung stoppen und bis zum Jahr 2035 die Pflanzung von einer Million neuen Streuobstbäumen fördern.

Martin Roos