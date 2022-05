Auf eine Runde Billard ins Museumsdepot

Freizeit: Miltenberger Jugendzentrum am neuen Standort in der Mainzer Straße 63 offiziell eröffnet

Miltenberg 06.05.2022 - 15:31 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier des neuen Miltenberger Jugendzentrums in der Mainzer Straße 63 am Donnerstag: Auf unserem Bild zu sehen sind der Kreisstadt-Bürgermeister Bernd Kahlert und die Jugendzentrum-Leiterin Franziska Frankenberger bei einer Runde Billard, weitere Gäste verfolgen aufmerksam das Spiel.

Die Räumlichkeiten werden bereits seit Oktober 2021, teils unter den jeweils gerade geltenden Corona-Auflagen, als neuer Treffpunkt für Kinder- und Jugendliche genutzt, nachdem zuvor dort zeitweise Kindergartenkinder untergebracht waren. Nun wurde, da derzeit die Regelungen zur Eindämmung der Pandemie wieder gelockert sind, am späten Donnerstagnachmittag die offizielle Einweihung des Jugendzentrums nachgeholt.

Während die Stadt Miltenberg Sachaufwandsträger für die Einrichtung ist, ist der Caritasverband für den Landkreis Miltenberg für die Betriebsträgerschaft verantwortlich. Letztgenannter übernimmt diese Aufgabe nicht nur für das Jugendzentrum der Kreisstadt, sondern auch für den Kleinheubacher Jugendtreff. Dies hat, wie auch in Gesprächen und Ansprachen im Rahmen der Eröffnungsfeier deutlich wurde, verschiedene Vorteile: Unter anderem können Betreuer an beiden Orten arbeiten, je nach Bedarf. Neben der Leiterin des Jugendzentrums, Franziska Frankenberger und Teilen des insgesamt fünfköpfigen Betreuerteams waren unter anderen noch Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert, der Vorstand des Caritasverbands für den Landkreis Miltenberg, Heinrich Almritter, die stellvertretende Landrätin Monika Wolf-Pleßmann, Kreisjugendpfleger Helmut Platz und Kleinheubachs Bürgermeister Thomas Münig zu Gast.

Wesentlich mehr Platz

Bei der Eröffnungsfeier konnten sich die Anwesenden selbst ein Bild vom umfangreichen Angebot, den Räumen und Beschäftigungsmöglichkeiten im Jugendtreff machen und auch einiges ausprobieren, beispielsweise Billard zu spielen oder um Sticker zu basteln. Wie Frankenberger im Gespräch mit unserem Medienhaus informierte, sei nun am und im neuen Jugendzentrum in der Mainzer Straße 63 wesentlich mehr Platz vorhanden als am vorherigen Standort in der Mainstraße 13. Das Jugendzentrum beinhaltet aktuell unter anderem ein Büro, einen Bandraum, einen Raum mit PC und Playstation, eine Küche, einen großzügigen, sehr offenen Bereich als Veranstaltungs-/Versammlungsraum, wo beispielsweise auch der Billardtisch und bald eine Tischtennisplatte stehen und der auch für diverse Events genutzt werden könne. Dazu kommt ein großer Außenbereich.

Das Jugendzentrum, so die Leiterin, richte sich an Kinder- und Jugendliche im Alter von zwölf bis 26 Jahre. »Unser Jugendzentrum wird sehr gut angenommen«, freut sich Frankenberger über den hervorragenden Zuspruch. Der Besuch koste keinen Eintritt und im Rahmen der vorgegebenen Öffnungszeiten könne jeder Gast kommen und gehen, wann dieser möchte. Kahlert zeichnete in seinen Ausführungen den Weg hin zum neuen Jugendzentrum nach (siehe »Zahlen und Fakten«). Die Jugendarbeit sei aber keine Einbahnstraße als »Lieferbetrieb vom Rathaus an die Jugend«: Diese müsse auch mitwirken. Frankenberger als Leiterin sei eine Garantin dafür, dass dies auch zukünftig geschehe. Marco Burgemeister

Marco Burgemeister

Zahlen und Fakten: Das Miltenberger Jugendzentrum Der Baubeginn des Museumsdepots mit Stadtarchiv und Jugendzentrum sowie deren Freianlagen am Stadtort Mainzer Straße 63 begann im März 2017, Fertigstellung war im Frühjahr 2019. Die Brutto-Grundfläche des Jugendzentrums beträgt 547 Quadratmeter, die Freifläche des Jugendzentrums und der Galerie 3950 Quadratmeter. Wie Bürgermeister Bernd Kahlert bei der Eröffnungsfeier erklärte, sei nach der Einweihung 2019 der Bereich gleich wieder »zweckentfremdet« worden: »Nicht die Jugendlichen hielten Einzug, sondern unsere Kleinsten.« Dies sei aufgrund der Generalsanierung der Kindertagesstätte »Pusteblume« erforderlich gewesen. Anschließend habe die Pandemie noch die Jugendzentrum-Eröffnung hinausgezögert. Ein Jugendtreff in Miltenberg habe lange Tradition, so Kahlert. Er erinnerte an den Jugendtreff in der Alten Volksschule als selbstverwalteter Jugendtreff. Es habe dann Zeiten gegeben, in denen dies trotz klarer Hausordnung nicht mehr gut funktioniert habe, zeitweise Schließungen seien die Folge gewesen. Auf das Angebot des Caritas-Kreisverbands, die Personalführung zu übernehmen, sei der Stadtrat eingegangen. Jugendarbeit sei laut Kahlert »eine wichtige Aufgabe der Stadtverwaltung«. ()