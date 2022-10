Auf die Feuerprobe folgt der Feinschliff: Arbeiten an Schulz-Halle in Amorbach biegen auf Zielgerade ein

Offizielle Eröffnung für Frühjahr 2023 geplant – Vorstand ringt mit Faschingsfeiern

Amorbach 27.10.2022 - 09:00 Uhr 4 Min.

Die Arbeiten an der Schulz-Halle in Amorbach biegen auf die Zielgerade ein. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2023 geplant.

»Wir mussten zuletzt sogar einiges absagen«, sagt Müller. Die Nachfrage spendet all jenen Applaus, die sich jahrelang für das marode Gebäude an der Schneeberger Straße eingesetzt haben. Es war ein langer Weg. Bis zur offiziellen Eröffnung im Frühjahr sind auch noch ein paar Meter zu gehen. »Wir arbeiten jetzt noch an den Kinderkrankheiten«, so Müller. Und an der Außenanlage. Die braucht - zweifelsohne - noch etwas Zuwendung.

Betonmauer wird abgerissen

Einen Plan, wie sie einmal aussehen soll, gibt es bereits. Fest steht: Die Tage der alten Betonmauer am Fußgängerweg sind gezählt. Zu hässlich, befand der fünfköpfige Stiftungsvorstands. Sie weicht einer Hecke. Hinzu gesellen sich allerlei Bäumchen und Büsche, hübsch auf dem Gelände verteilt.

Sind zufrieden, wie sich die Schulz-Halle heute präsentiert: Norbert Müller (links) und Hans Möller vom Vorstand der Stif­tung Su­san­ne-und-Joa­chim-Schulz-Hal­le.

Den Mittelpunkt des »offenen Begegnungsareals« - wie Vorstandsmitglied Hans Möller es bezeichnet - bildet die große Linde am Eingang der Halle. Sie spendet Schatten, sei ein schöner Ort zum Verweilen. Als Bodenbelag ist heller Split geplant. Die Zufahrt zu den Parkplätzen an und hinter dem Gebäude, die sich die Halle mit dem geplanten Gesundheitszentrums auf dem Nachbargelände der alten Gärtnerei teilt, wird gepflastert. Die Arbeiten sollen bald beginnen. Am Ende werden Erhalt, Sanierung und Anbauten an das Gebäude 4,7 Millionen Euro gekostet haben, gut zwei Millionen Euro sind Fördergelder.

Es hapert an Kleinigkeiten

In der Halle sind die Arbeiten derweil abgeschlossen. Entstanden ist eine Kombination aus alter Halle und Erweiterungsbau - verbunden durch eine Glasfuge. Im Gebäude finden sich drei Räume: ein kleiner Saal im Obergeschoss, das Foyer samt Bar und ein großer Saal samt Galerie in der historischen Halle. In allen drei Räumen wurde bereits gefeiert - und doch riecht noch alles neu, nach Farbe und frisch verlegtem Parkett.

Ein Blick in den historischen Teil der Halle: Hier erinnert nichts mehr an den einst völlig maroden Zustand des Gebäudes.

»Es ist schön geworden«, findet Möller. Besonders stolz ist er auf die alte Halle. Nichts erinnert hier mehr an das einstmals heruntergekommene Haus aus dem Jahr 1891, dem viele lieber eine Abrissbirne auf den Hals gehetzt hätten. »Nun schaut sie aus wie früher«, so Möller. Das einst vor Dreck starrende Parkett ist abgeschliffen. Die Einlassungen für die Turngeräte am Boden und die Haken an der Decke sind geblieben. Sie zeugen davon, dass hier einst Sport getrieben wurde. Auch die Turnerkreuze sind original. Frisch restauriert zeigt sich deren Wahlspruch mehrfach in der Halle: frisch, fromm, fröhlich, frei

Frisch kommt auch die Galerie daher. Sie glänzt in Erdtönen, die wenig sachgemäße Lackierung ist passe. »Alte Spuren, etwa Kerben im Holz, haben wir bewusst gelassen«, so Möller. Heißt: Die Halle hat viele Jahre auf dem Buckel, sie darf ihre Geschichte erzählen.

»Bis Ende März ist die Halle gut gebucht«

Die beiden Männer führen durch die große Edelstahlküche, vorbei an der Bar, zeigen Lager, Bäder, die Räume für die Künstler, das frisch gezimmerte Rednerpult samt neuem Hallen-Logo, die Dachterrasse mit Blick auf Amorbach. »Im Prinzip sind wir fertig«, sagt Möller. Es hapert an Kleinigkeiten. Der Fahrstuhl ruckelt noch ein wenig, es fehlt ein Wickeltisch, die neue Teeküche im kleinen Saal ist noch ungeputzt. Es ist wie bei jedem Einzug: Es dauert ein wenig, bis alles rund läuft.

Auch auf der Schulz-Halle darf künftig gefeiert werden.

Rund läuft es derweil in Sachen Nachfrage. »Bis Ende März ist die Halle gut gebucht«, so Müller. Auch darüber hinaus gebe es bereits einige Termine. Im Kalender stehen Hochzeiten, Geburtstage, Theateraufführungen, Kunsthandwerkermessen, der städtische Neujahrsempfang, die Liveübertragung der Faschingsveranstaltung »Franken Helau« des Bayerischen Rundfunks im kommenden Jahr. Gerade erst hat dieser in der Halle die »Fränkischen Fastnacht-Flitter« aufgezeichnet. »Es wird nicht schwer, das Gebäude zu bespielen«, meint denn auch Möller. Und doch setzt er darauf, dass es sich auch überregional einen Namen macht, sich im Kreis und darüber hinaus etabliert.

Angst vor Vandalismus

Zurückhaltend zeigen sich Möller und Müller beim Thema Faschingsfeten. Sie befürchten Vandalismus, berichten von Festen, die zuletzt böse aus dem Ruder liefen. Davon, dass die Halle »sehr beansprucht« wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. »Wir müssen uns fragen: Können wir solche Chaoten ruhigen Gewissens in diese wunderbar sanierte Halle lassen«, fragt Möller - und lässt die Antwort offen. »Wir besprechen das jetzt im Vorstand«, ergänzt Müller. Das letzte Wort, es ist noch nicht gesprochen.

Die Theke im Eingangsbereich der Halle: Ihre Gestaltung orientiert sich an der Fassaden-Optik des neuen Anbaus.

Ebenfalls auf der Agenda steht die Suche nach einem offiziellen Ansprechpartner. Noch macht Müller die Buchungen, schließt die Halle auf und zu, übernimmt die Abnahme nach den Veranstaltungen. Er erledigt alles, was sonst so anfällt, wenn man eine Halle vermietet. Das soll nicht ewig so bleiben. »Bis Jahresende soll es eine Lösung geben«, sagt der 64-Jährige. Auch einen Hausmeister braucht es noch.

»Enorme« Verantwortung

Trotz allem: Die Liste der Dinge, die es abzuarbeiten gilt, leert sich. Die Schulz-Halle ist auf die Zielgerade eingebogen. Es war ein langer Weg (siehe Hintergrund). »Und die Verantwortung enorm«, sagt Müller, der seit zwei Jahren im Vorstand sitzt. »Du sitzt mit fünf Männern zu entscheiden: Welcher Boden soll es werden, welche Möbel, welcher Vorhang? Und was ist mit der Theke?« Nicht immer seien sie sich einig gewesen.

Frisch gezimmert: das Rednerpult. Darauf findet sich das neue Logo der Halle.

»Aber wir haben immer einen Konsens gefunden«, sagt Möller, ergänzt aber zugleich: »Ich bin zufrieden, auch wenn ich ein paar Dinge noch etwas anders gemacht hätte.« Möller - und auch Bürgermeister Peter Schmitt - haben das Projekt von Anfang an begleitet. Möller war es auch, der sich jahrelang für eine Stiftung eingesetzt hat, für den Erhalt der Halle. Dafür, dass es vorangeht. Es war nicht immer einfach. »Zwischendurch war es gescheit zäh«, sagt der 79-Jährige. Die Halle: Sie ist auch ein wenig sein Lebenswerk, wenn man so will.

Die historische Halle wurde aufwendig saniert.

»Ihr könnt ja doch was«

Umso schöner, dass auch das Gros der Einheimischen von der Halle begeistert zu sein scheint. Eine öffentliche Führung hat es bisher nicht gegeben. Und doch wissen viele Amorbacher, wie die Halle ausschaut: Sie haben während der Bauphase einen Blick ins Innere geworfen oder zuletzt bei den Veranstaltungen des TSV. »Die positiven Stimmen überwiegen«, sagt Müller. »Ihr Amorbacher könnt ja doch was«, habe es aus Schneeberg geheißen. Einigen gefalle der Anbau nicht, so Müller. Doch auch diese letzten Kritiker werden verstummen, ist sich Möller sicher. »Sobald die Leute merken, wie schön man hier feiern kann, wächst auch der Zuspruch noch einmal.«

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

Hintergrund: Schulz-Halle und Stifter-Ehepaar Schulz 1891: TV Amorbach gründet den Teil der Halle, der für die neue Schulz-Halle erhalten bleiben soll; Erweiterungen in den 20 Jahren 1972: TV Amorbach bringt die Halle als Vermögen in die Fusion mit dem SV Amorbach ein; Eigentümer ist nun der fusionierte TSV Amorbach. In den Folgejahren saniert der TSV die Halle in Eigenregie. Zuletzt ist das Gebäude so marode, dass sich der Verein nicht imstande sieht, die Halle zu halten. 2010: Es gründet sich eigens für die Halle die Stiftung Susanne-und-Joachim-Schulz-Halle. Ihr Ziel: das Gebäude an der Schneeberger Straße der öffentlichen Nutzung zuzuführen. Initiiert haben das Ganze Joachim und Susanne Everth-Schulz. Seit den 80er- Jahren hat das Ehepaar das gesellschaftliche und das Vereinsleben in Amorbach und in Mudau unterstützt und beschlossen, sein Vermögen in zwei Stiftungen einzubringen. 2011: Die Stiftung kauft die Halle. Im selben Jahr beginnen Architekturbüros, ihre Ideen für das künftige Veranstaltungsgebäude zu entwickeln. Der Entwurf der Amorbacher Agentur Klingenmeier setzt sich durch, wird jedoch als nicht förderwürdig erachtet. Es folgt ein weiterer Entwurf. Dafür gibt es grünes Licht . 2018: Baubeginn mit Abriss der Anbauten, offizielle Eröffnung ist für Frühjahr 2023 geplant (kwo)