Auf der Suche nach Gleichgesinnten

Der Trend geht zum Camping: Wie der Seite Statista.com zu entnehmen ist, gab es 2020 in Deutschland 2862 Campingplätze, angebotene Stellplätze waren es fast 210.000. Fast 675.000 Wohnmobile waren 2021 in Deutschland zugelassen, eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 Prozent. In Bayern waren es mit 128.000 fast 13 Prozent mehr als 2020. Schon länger setzt sich Winno Elbert als Grünen-Stadtrat dafür ein, dass es auch in Obernburg mehr Wohnmobilstellplätze geben soll und die Stadt somit für dieses Hobby attraktiver wird. Er weiß auch schon wo: am alten Gärtnerbahnhof in der Altstadt. Bis zu acht Fahrzeuge hätten auf dem 1236 Quadratmeter großem Areal Platz, hat er ausgerechnet. Voraussetzung für einen offiziellen Stellplatz ist der Zugang zu Strom, eine Frischwasserzapfstelle und eine Entsorgungsstation. Und laut Verordnungsgesetz eine Baugenehmingung, wenn es mehr als drei Plätze sein werden. Elbert sieht durch mehr Stellplätze Vorteile für die Stadt: "Touristen kaufen in Obernburg ein, gehen essen und trinken, erzählen im Idealfall weiter, dass es ihnen gut gefallen hat." Tatsächlich hat die Stadt Obernburg Elberts Vorschlag auf dem Schirm. Laut Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) ist der Wohnmobilstellplatz im Haushaltsplan 2023 mit drin: Für die Finanzplanung sind 20.000 Euro vorgesehen. Für die Realisierung 2024 dann noch mal 80.000 Euro. Im Bauausschuss habe es bereits Beratungen über zwei Varianten gegeben - eine günstigere und eine teurere, aber es gebe noch keine konkreten Planungen. Der Wohnmobilstellplatz habe die "Priorität 3", also wichtig - doch gebe es zahlreiche Projekte, die dringlicher sind, erklärt der Bürgermeister. Bislang gibt es in Obernburg etwa vier bis sechs als Wohnmobilstellplätze ausgelegte Parkflächen am Ziegelhüttenweg nahe des Festplatzes - jedoch ohne Infrastruktur. Das heißt, um Strom, Ver- und Entsorgung muss man sich selbst kümmern. mir