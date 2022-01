Auf der Spur der wilden Mufflons im Kreis Miltenberg

Naturfotografie

Amorbach 15.01.2022 - 08:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zwei prächtige Muffel Widder beobachten mich und lassen mich nicht mehr aus dem Blick.

"Ein Zeitungsbericht über eine Begegnung mit Mufflons im Wald hat mich neugierig gemacht", sagt Ullrich. Gibt es sie tatsächlich im bayerischen Odenwald? Er ging auf Spurensuche.

Bevor ich losziehe, bestätigt mir Wildbeobachter Otto Brückner die Existenz der Mufflons in der Region: Laut dem Amorbacher sind sie in den 1970er Jahren in der Region ausgewildert worden. Vermutlich um die Tierfamilie des Schalenwilds zu erweitern. Das Muffelwild sei tagaktiv und lebe in Rudeln mit 20 bis 30 Tieren oder sogar mehr. Unter ihnen seien starke Widder mit mächtigen, geschwungenen Hörnern. Sie können eine Länge von über 80 Zentimetern erreichen. Das Alter des Muffelwidders kann an den Jahresringen der Hörner abgezählt werden.

Im Dezember 2020 seien die Mufflons plötzlich mehrere Wochen aus der Region spurlos verschwunden, erzählt der ehemalige Jäger Otto Brückner weiter. Wie vom Erdboden verschluckt. Das Wetter und das jahreszeitliche Brunftverhalten könne das beeinflusst haben, mutmaßt er.

Doch Brückner macht mir, dem Naturfotografen, Mut: Er selbst habe auf Pirschwanderungen mit seiner Frau in den vergangenen Jahren häufiger Muffelwild-Verbände auf den Höhenzügen des bayerischen Odenwalds gezählt und abgelichtet. Schätzungsweise bis zu 100 Tiere. Und er gibt mir einen Tipp mit dem Waldgebiet.

Ich bin zu vielen Ansitzen und Pirschgängen hinaus in die Natur gegangen. Der Wald ist für mich ein Ort der Entschleunigung. Wer seinen Alltagsstress mit in den Wald nimmt, wird die bezaubernden Facetten der Wildnis nicht erleben. Sie steckt voller Überraschungen, die man freilich nur erlebt, wenn man sich entsprechend gegenüber Flora und Fauna auch so verhält.

Oft werde ich gefragt, wie ich an meine Bilder von Tieren gelange. Die Frage ist einfach zu beantworten. Denn nicht ich komme den Tieren nahe, sondern die Tiere kommen meist zu mir. Gute Voraussetzungen dafür sind Revierkenntnis, Windrichtung und Tarnung. Früh morgens oder am Abend mit der Kamera in der Natur zu sein, bereichert meine Naturfotografie. Ich muss geduldig und oft draußen sein. Dabei begegnen mir Fuchs, Reh oder Wildsau. Ich habe nicht immer Glück. Wildtiere lassen sich nicht auf Termin ablichten.

Und Mufflons im Winter abzulichten, ist keine leichte Aufgabe, wie mir Otto Brückner erklärt. Ab Frühling sind die Rudel meist am Waldrand auf den Äckern mit Grünbewuchs beim Äsen zu beobachten. Im Winter aber sind Mufflons durch ihr graubraunes Fell - und im Sommer durch die gelbgoldene Färbung - sehr gut getarnt und der Natur angepasst. Sie können kräftige Sprünge machen und entziehen sich sehr schnell menschlichen Anblicken.

Es ist der letzte Tag des vergangenen Jahres, das letzte Licht geht in die Dämmerung über. Plötzlich stehen sie vor mir. In einem lichten Stangenwald zeigt sich mir ein Rudel von zwanzig Tieren, die ich im Wald bei uns noch nicht gesehen hatte: Das sind die Mufflons. Unter ihnen bewegen sich zwei prächtige Mufflon-Widder. Ich schieße meine Fotos wie zum Beweis: Es gibt sie also doch.

Und es wird sie wohl auch weiterhin in unserer Region geben, versichert mir Otto Brückner. Mufflons seien standorttreu und fühlten sich im bayerischen Odenwald sehr wohl. Das könne man an der großen Population ausmachen, die ständig wachse. Auch in diesem Frühjahr erwartet Brückner einen Zuwachs von 30 bis 40 Lämmern, darauf können wir uns schon freuen, sagt er.

Hintergrund: Muffelwild Als einzige Wildschafart Europas zählt das Mufflon zu den Hornträgern (Boviden). Um 1900 erstmalig bei uns eingebürgert, stammt das Wildschaf ursprünglich aus Korsika und Sardinien. Der bevorzugte Lebensraum sind die Mittelgebirge mit Wald und Wiesen. Hohe Schneelagen und weiche Böden sind ungeeignet. Muffelwild lebt gesellig in Rudeln und ist tagaktiv. Fotoaufnahmen belegen, dass Muffel, Wildschwein und Reh beim Äsen nebeneinanderstehen können, sagt Wildbeobachter Otto Brückner aus Amorbach. Auf dem Speiseplan der Muffel stehen Gras, Kräuter, Zweigen, Eicheln, Bucheckern, aber auch die Rinde von Bäumen. Die Brunftzeit erstreckt sich von Ende Oktober bis Anfang Dezember. Nach einer Tragzeit von 5,5 Monaten werden von März bis Mai die Lämmer gesetzt. Besonders gut ausgeprägt ist der Sehsinn: Muffelwild kann Feinde bereits bis auf einen Kilometer wahrnehmen.