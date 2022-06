Auf den Spuren des Eisenbacher Mirabellenlieds

Texter und Komponist von Walzer und Marsch stammen aus Cuxhaven - 69. Mirabellenfest auf der Hardt vom 16. bis 18. Juli

Obernburg 14.06.2022 - 13:43 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem Parkplatz an der Hardt oberhalb des Eisenbacher Mirabellenhains steht die "Mirabelle von Nancy" die Obsorte des Jahres 2020. mit passendem Infoschild. Harald Behrens hat noch ein Exemplar der Schallplatte mit dem dem Mirabellenlied beziehungsweise Mirabellen-Walzer. August Behrens hat vermutlich den Text zum Mirabellenlied gedichtet, dessen Musik sein Sohn Walter komponiert hat. Die aktuelle Mirabellenkönigin Vanessa Koch im Eisenbacher Mirabellenhain. Drei Jahre , seit 2019, begleitet die 22-Jährige aufgrund Corona das Amt. Auf dem Mirabellenfest Mitte Juli wird dann die neue Königin gekrönt. Walter Behrens hier zusehen im Juni 1971 hat das Eisenbacher Mirabellenlied bzw. den Mirabellenwalzer komponiert und zusätzlich noch einen Mirabellenmarsch.

Die romantische Liebeserklärung an den dortigen Mirabellenhain wird jedoch nicht nur innerorts auf Festen und privaten Feiern zum Besten gegeben, sondern ist auch über die Grenzen des Obernburger Stadtteils Eisenbach hinaus bekannt und beliebt.

Zwei Männer, eine Mission

Doch woher kommt dieses Mirabellenlied eigentlich? Eine Frage, die sich wohl nicht nur Willi Korn stellt. So hat sich der 64-jährige Eisenbacher 2019 und 2020 auf die Suche gemacht. Zunächst recherchierte er im Ort, dann darüber hinaus. Zur gleichen Zeit forschte Harald Behrens aus dem 600 Kilometer entfernten Cuxhaven nach Willi Korns Familie. Zwei Männer, eine Mission: das Mirabellenlied.

Eines Abends habe er eine Nachricht von Harald Behrens auf dem Anrufbeantworter gehabt, erinnert sich Willi an den Beginn der gemeinsamen Spurensuche zu den Anfängen des dreistrophigen Dreivierteltakters im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch die eigentliche Entstehungsgeschichte des Liedes beginnt weit früher.

Obstparadies seit 1933

1933 wurde der Eisenbacher Mirabellenhain Hardt mit der Pflanzung der ersten Bäume angelegt. 1941 gründete sich der Wasser- und Bodenverband Hardt. Damals umfasste das »Mirabellenparadies« an die 25 Hektar und über die Jahre fanden bis zu 3000 dieser Obstbäume dort ihren Platz. 1951 rief der Verband sein erstes Mirabellenfest ins Leben. Was noch fehlte, war ein passendes Lied und hier kommen Willi Korn und Harald Behrens oder besser gesagt deren Großväter Wilhelm Korn und August Behrens ins Spiel.

Wilhelm Korn (1899-1982), Mitbegründer der Plantage und des Festes, lernte als Kompanieschneider im Zweiten Weltkrieg den 1887 geborenen Kapitänleutnant August Behrens von der Marine in Bremerhaven kennen. August war ursprünglich Schlossermeister und stammte aus Paderborn. Nach Cuxhaven sei er der Marine wegen gekommen. Auf Wilhelm habe er große Stücke gehalten, da er in den letzten Tagen des Krieges, obwohl es nicht erlaubt gewesen sei, Mäntel für die Kompanie genäht habe, berichtet der 76-jährige Harald Behrens.

Im Anschluss hätten sich die Großeltern gegenseitig besucht, so habe er im Alter von etwa zehn Jahren Willis Großeltern kennenlernt. Schließlich habe Wilhelm seine Großmutter und ihn selbst gefragt, ob sein Vater Walter Behrens (1915-1978) ein Lied für das Mirabellenfest komponieren könnte. Sein Großvater August habe dazu einen Text gedichtet. So sei etwa um 1954 das Mirabellenlied entstanden, erklärt der Cuxhavener weiter. Doch nicht nur den Walzer, sondern auch noch einen Mirabellenmarsch habe sein Vater verfasst, der Berufskomponist aus Leidenschaft gewesen sei.

»Mein Vater erzählte, dass das Mirabellenlied und der Marsch den ganzen Tag abwechselnd über die Lautsprecheranlage in Eisenbach gelaufen sind«, so Harald Behrens. Als Dank für den Freundschaftsdienst habe es eine große Ballonflasche voll Eisenbacher Mirabellenwasser samt Flaschen, Korken und Etiketten per Post an die Familie Behrens geschickt, berichtet Willi Korn. Gebrannt hatte das hochprozentige »Wässerchen« sein Großvater, der damals bereits seine Eisenbacher Brennerei betrieb, die er später an Willis Vater Ernst übergab. Derzeit bleibt die Brandblase kalt, doch Willi möchte die Familientradition wiederbeleben.

Schlummertrunk für Opa

Nach dem Abfüllen des Schnapses hätten sich Vater und Opa die Flaschen aufgeteilt, berichtet Harald Behrens. Bis zu seinem Tod 1969 habe der Opa jeden Abend ein Zentiliter Mirabellenwasser als Schlaftrunk genossen. Sein Vater habe dem Großvater bis dahin jedes Jahr zwei von seinen Flaschen zusätzlich überlassen. Die letzte übriggebliebene Flasche habe er selbst geerbt und erst vor kurzem angebrochen. Auch Willi darf beim nächsten Wiedersehen davon probieren.

»Um 1960 ist mein Vater auf das Mirabellenfest eingeladen worden und hat zwei Mirabellenbäume mit nach Hause gebracht«, erinnert sich Harald, der früher in einem Berufsorchester Posaune spielte und 37 Jahre Lehrer an einem Gymnasium war. Er selbst sei vor einigen Jahren in Walldürn im Urlaub, bisher aber noch nie in Eisenbach gewesen. Er plane jedoch, nächstes Jahr das 70. Mirabellenfest zu besuchen. Trotzdem kennen sich die beiden Enkel bereits persönlich. Denn Willi machte sich kurzerhand 2019 mit seiner Frau Marion auf den Weg nach Cuxhaven.

»Es hat einmal das Mirabellenlied auf einer Schallplatte gegeben. Wir haben unsere Platte verliehen und nicht mehr zurückbekommen«, bedauert Willi Korn und fügt an, dass er kein weiteres Exemplar habe ausfindig machen können. Und hier kommt noch einmal Harald ins Spiel. Er besitzt noch ein Exemplar, lässt es gerade professionell reinigen, auf CD kopieren und dann reproduzieren. Dem nicht genug ist er außerdem dabei, 20 der insgesamt 39 Marschkompositionen seines Vaters für einen fünfstelligen Betrag professionell von einem 65-köpfigen Orchester für eine CD einspielen zu lassen. Darunter auch der Mirabellenmarsch.

Jennifer Lässig

Hintergrund: Erste Strophe des Mirabellen-Walzers 1. Strophe: "Zwischen Spessart Odenwald, im schönen Frankenland liegt ein kleines Dörflein, das Eisenbach wird genannt. Hier gibt es schöne Mädchen, herrlich sind Flur und Wald und beschwingt jeder singt, dass es weithin schallt." Refrain: "Steig mit mir hinauf zur Hardt, in den Mirabellenhain, wollen tauschen Küsschen zart, wollen beide glücklich sein. Trink mit mir ein Schnäpschen fein, besser noch gleich zwei. Schöner wird es allemal, wenn wir trinken gleich drei."

Hintergrund August Behrens.

Programm: Mirabellenfest Das 69. Mirabellenfest wird an der Festhalle Mirabella auf der Hardt in Eisenbach gefeiert. Veranstalter ist der Wasser- und Bodenverband. An allen Tagen: Eintritt frei. Samstag, 16. Juli: ab 19 Uhr Festbetrieb, ab 20 Uhr »Nacht der Tracht« mit Kapelle Klostergold. Sonntag, 17. Juli: 11 Uhr Frühschoppen mit »Harmonie Eisenbach«, 15 Uhr Krönungsfeier, 19 Uhr Schlagerabend mit Mario Steffen. Montag, 18. Juli: 11.30 Uhr Kesselfleischessen, 14.30 bis 16 Uhr Kindernachmittag mit »basteln und more«, 19 Uhr Musik mit den Rodensteinern. ()