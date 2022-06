Auf den Spuren der antiken Römer im Kreis Miltenberg

Geschichtliche Führungen und Vorträge am Unesco-Welterbetag in Miltenberg und Obernburg

Miltenberg 02.06.2022 - 11:40 Uhr < 1 Min.

So könnte es am Mainlimes ausgesehen haben. Historische Rekonstruktion einer Partie zwischen Obernburg und Wörth mit Steinbrüchen, Wachturm, Limesstraße und Frachtschiff.

Archäologe Simon Sulk, Limesbeauftragter Bayerns und Mitarbeiter des Landesamts für Denkmalpflege, hält an diesem Sonntag in Miltenberg und Obernburg Vorträge zum Thema »Der Mainlimes - Teil des Welterbes ›Grenzen des Römischen Reiches‹«. Die antiken Schätze am Mainlimes haben den gleichen Denkmalstatus wie andere Welterbestätten, etwa der Tadsch Mahal oder die Inka-Stadt Machu Picchu. Simon Sulk stellt ihre Bedeutung dar und zeigt, was der Welterbe-Status im alltäglichen Umgang, aber auch in der touristischen Verwertung ausmacht.

Begleitet werden diese Vorträge von Führungen durch die römische Abteilung des Museums der Stadt Miltenberg sowie durch das Römermuseum Obernburg. Darüber hinaus wird eine römische Stadtführung durch das Kastell Obernburg angeboten. Quintinia Secunda, eine durch eine antike Inschrift bekannte Einwohnerin der Römerstadt, führt durch die Lagerdorf und Kastell. Im Römermuseum reicht der Römerverein den Besuchern zudem kostenlose Proben von Mulsum (römischer Gewürzwein) des Obernburger Weinhändlers Ateius Genialis und Römerbrötchen.

Eric Erfurth

Termine: Unesco-Welterbetag am Mainlimes Folgende Veranstaltungen stehen am Pfingstsonntag, 5. Juni, anlässlich des Unesco-Welterbetags auf dem Programm. In Miltenberg: 11 Uhr, Museum der Stadt, Vortrag "Der Mainlimes - Teil des Welterbes Grenzen des Römischen Reiches" von Simon Sulk. 12 Uhr, Museum der Stadt, Führung durch die römische Abteilung. In Obernburg: 14 Uhr, Römische Stadtführung mit Start am Römermuseum. 15 Uhr, Führung durch das Römermuseum. 16 Uhr, Römermuseum, Vortrag "Der Mainlimes - Teil des Welterbes Grenzen des Römischen Reiches" von Simon Sulk. Die Eintritte zu Vorträgen und Führungen sind frei. erf Weitere Infos unter unesco-welterbetag.de