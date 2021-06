Auf Areal am Bahnhof wird auch Wohnbebauung ermöglicht

Kleinheubach investiert 2021 kräftig

Eine ganze Reihe größerer Investitionen enthält der Haushaltsentwurf 2021 für die Gemeinde Kleinheubach, den Kämmerin Sabine Geutner dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag im Saal des Hofgartens vorlegte. Nach Erläuterungen von Bürgermeister Thomas Münig wurden sie einstimmig ohne Änderungswünsche gebilligt.

Geplant sind unter anderem folgende Ausgaben: 380 000 Euro für Umbau und Sanierung des Alten Rathauses, 180 000 Euro für Umbau und Sanierung der Alten Schule, 262 000 Euro an Ablöse an die Bahn für Bauwerk-Unterhalt, 400 000 Euro für die Sanierungen zweier Brunnen, 360 000 Euro für die Trinkwasser-Notversorgung und 180 000 Euro für einen Ölabscheider im Bauhof.

Kreditaufnahme nötig

Insgesamt schließt der Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit 4 424 600 Euro ab. Der Verwaltungsetat umfasst 9 898 050 Euro bei den Einnahmen und 9 355 300 Euro bei den Ausgaben. Damit können hier dem Vermögensteil 542 750 Euro zugeführt werden. Die gesetzlich geforderte Mindestzuführung in Höhe der Tilgung (17 000 Euro) wird somit klar erreicht. Heuer ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 455 350 Euro vorgesehen, um die geplanten Ausgaben schultern zu können.

Im Bereich des Verwaltungshaushalts steigen die Einnahmen laut Planung im Vergleich zum Vorjahr um 487 095 Euro. Dagegen sinken die Ausgaben um 55 655 Euro. Im Erläuterungsbericht heißt es, dass dabei aber zu beachten sei, dass im Plan 2020 die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1 014 765 Euro enthalten sei: Diese Zuführung außer Betracht gelassen, stiegen die Ausgaben um 959 110 Euro.

Ausgaben mit Priorität

Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft beträgt 997 000 Euro (2020: 843 900 Euro), die Einkommenssteuer bleibt bei rund 1,7 Millionen Euro etwa auf Vorjahresniveau. Die Kreisumlage steigt um gut 150 000 auf 1 800 000 Euro.

Geutner unterteilte die eingeplanten Ausgaben in Prioritätsbereiche. Absoluten Vorrang haben rechtliche Verpflichtungen wie beispielsweise Aufträge, die Umsetzung von Beschlüssen und die Einhaltung von Verträgen (Gesamtvolumen 2,31 Millionen Euro), Priorität 2 sind sicherheitsrelevante Investitionen (1,19 Millionen Euro), Priorität 3 beinhaltet als dringend eingestufte Angelegenheiten (611 000 Euro) und Priorität 4 weitere Aufgaben (320 000 Euro). Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt sind aus dem voraussichtlichen Haushaltsüberschuss vom Vorjahr 1,2 Millionen Euro als Entnahme aus der Rücklage eingeplant.

Die Verschuldung steigt bis Ende 2021 auf rund 1,66 Millionen Euro. Pro Kopf (3752 Bürger) entspricht dies 442,26 Euro (2020: 58,90 Euro; Landesdurchschnitt: 580 Euro).

Mit dem einstimmig gefassten Beschluss wird die Verwaltung beauftragt, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit Anlagen bis zur nächsten Sitzung, in der dann das Zahlenwerk verabschiedet werden soll, anzufertigen.