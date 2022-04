Auf-Achse-Ticket erfolgreich gestartet

Fahrgäste in Bahnen und Busse zurückholen und neue gewinnen

Großwallstadt 12.04.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

In Großwallstadt machen Landräte, Bürgermeiste und Verkehrsanbieter noch einmal kräfitg Werbung für das neue Auf-Achse-Ticket.

Das simple Rezept »Günstiger Preis - mehr Fahrgäste« soll aufgehen, damit die Kostenträger - die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg sowie die Städte Alzenau und Aschaffenburg - für den öffentlichen Nahverkehr am bayerischen Untermain nicht noch mehr zuschießen müssen als bisher. Als Wochenend- und Ferienangebot konnten Gelegenheitsfahrer schon bisher zum Preis von fünf Euro (Kinder bis 14 Jahre für 3,50 Euro) in der Region mit Bus und Bahn fahren. Dieses günstige Ticket gibt es jetzt auch an Schultagen ab 9 Uhr.

Corona-Delle ausbeulen

»Wir sind mit den Start zufrieden, allerdings gilt es jetzt erst mal noch, die Corona-Delle im öffentlichen Nahverkehr wieder auszubeulen«, sagt Aschaffenburgs Landrat Alexander Legler. Gemeinsam mit seinem Miltenberger Amtskollegen Jens Marco Scherf, Alzenaus Bürgermeister Stephan Noll und Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing und den VAB Geschäftsführern Ioan Logigan und Wolfgang Koch hatte er am Freitag in Großwallstadt die Werbetrommel für Bus und Bahn gerührt. Nicht nur alte Bus- und Bahnkunden zurückholen, sondern neue gewinnen will Jens Marco Scherf: »Wir hoffen, dass die Einnahmen durch die zusätzlichen Fahrgäste das ausgleichen, was wir durch das günstige Ticket verlieren.«

Natürlich gebe es jetzt zum Start zunächst »Kanibalisierungs-Effekte«, ergänzt Alexander Legler, die sich nur durch echte Zuwächse ausgleichen ließen. Die Landräte sind jedoch überzeugt, dass sich mit dem Auf-Achse-Ticket die Lücke zu den Abo-Angeboten schließen lässt und der öffentliche Nahverkehr in der Region attraktiver wird.

»Natürlich geht das nicht nur über den Preis, sondern auch über schnellere Taktzeiten und mehr Linien«, weiß Legler. Daran arbeite man mit den Unternehmen, aber »das kostet viel Geld«. Dazu komme die Abstimmung über Tarife und Anschlüsse mit der Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV. Das sei anspruchsvoll und manchmal langwierig, so der Aschaffenburger Landrat, man sei aber auf dem richtigen Weg. Auch die Idee eines 365-Euro-Jahrestickets verfolge er weiter.

Mit Einführung des Auf-Achse-Tickets wurde auch der mobile Fahrkartenkauf auf das gesamte VAB-Gebiet ausgerollt. Smartphone-Besitzer können sich dazu eine App des Anbieters Fairtiq herunterladen. Sie müssen ihre Fahrten mit Bus und Bahn nur auf dem Handy starten und die App erkennt über die Standortermittlung, welche Strecken gefahren wurden. Der Clou dabei: Man muss sich nicht mit Tarifzonen und Preisen beschäftigten. Die App berechnet automatisch immer den günstigsten Preis.

Hintergrund: 1000 Tickets als Startgeschenk Ticket kaufen ohne Fahrkartenautomat: Zur Einführung des digitalen Bezahlsystems Fairtiq verschenkt die VAB 1000 Auf-Achse-Tickets. Fahrgäste, die sich die App herunterladen und vor dem 30. April damit ihre erste Fahrt antreten haben die Chance auf eines dieser Freitickets. Sie erhalten eine elektronische Gutschrift die bis zum 31. Mai eingelöste werden kann. Auch das macht die App dann automatisch. kü