Auch mit 85 noch hinterm Bäckereitresen

Handwerk: Paula Krug denkt noch nicht ans Aufhören und hilft immer noch in dem Eisenbacher Traditionsgeschäft mit - »Solange ich kann, mache ich das, was ich kann«

Obernburg 22.08.2022 - 00:00 Uhr 3 Min.

Kein Ende in Sicht: Die Eisenbacherin Paula Krug steht mit ihren 85 Jahren hin und wieder noch im Bäckerladen ihres Sohnes Karlheinz und freut sich über einen netten Plausch, wie hier mit einem Stammkunden aus Obernburg. Bäckermeister Karlheinz Krug ist stolz und froh über die Hilfe seiner 85-jährigen Mutter Paula. Hier stehen sie gemeinsam vor dem Ofen in der Backstube. Für das Kartoffelbrot rührt Paula jeden Morgen den Kartoffelbrei an.

Seit 1962 packt Paula Krug in der Bäckerei mit an. Ihr selbst ist ein »Fischweck lieber als ein Stück Schokolade«, sagt die 85-Jährige schmunzelnd. Damals, 1962, heiratete sie ihren Gottfried, der gleichzeitig die Nachfolge seines Vaters Johann in dritter Generation antrat. Kennengelernt hatten sich die beiden durch einen Freund von Gottfried. Das Paar bekam drei Söhne. Einer davon, Karlheinz, übernahm 1994 die Bäckerei und führt sie bis heute.

Paula Krug stammt ursprünglich aus Albertshausen bei Bad Kissingen. Bevor sie nach Eisenbach kam, arbeitete sie in einer Brauerei. »Es gab damals keine Möglichkeiten, als Verkäuferin oder so zu arbeiten. Es gab nur die Kurhäuser«, blickt sie zurück. Ihre Mutter war in einem Kurhaus, ihr Vater in einer großen Fabrik in Schweinfurt tätig. Noch heute kommt der Eisenbacherin sofort der erste Bombenangriff auf Schweinfurt während des Zweiten Weltkrieges in den Sinn, als sie darum bangte, ob ihr Vater wieder nach Hause kommt.

Besonderes Geschenk im Schaufenster

Seitdem ist viel Zeit vergangen und doch ist eine Sache über die Jahre gleich geblieben: das nette Hallo und der anschließende kurze Plausch mit den Stammkunden. Ist Not am Mann, springt die Eisenbacherin heute noch ein. Erst seit Corona ist sie etwas zurückgetreten. Zuvor war sie jeden Morgen im Laden. Heutzutage steht sie gegen 7.30 Uhr auf. »Dann schaue ich erst einmal, ob ich gebraucht werde. Mache mir einen Kaffee und rühre den Kartoffelbrei für das Kartoffelbrot an«, erzählt Paula Krug. Ihre Küche liegt direkt neben dem Verkaufsraum, so hört sie die Klingel und ist fix rübergehuscht.

Ansonsten trifft sie auch Mal Freunde, trinkt gern einen Bacchus in der Häckerwirtschaft, schaut in die Zeitung, macht ihre Hausarbeit oder geht auf den Friedhof, das Grab gießen. Dort liegt auch ihr 2013 verstorbener Mann Gottfried, der noch bis Anfang der 2000er-Jahre fleißig in der Backstube mithalf. Dieses Jahr hätte das Paar die Diamantene Hochzeit gefeiert. Zum 50. Geburtstag schenkte Paula Krug ihrem Mann einen Backschießer mit der Aufschrift: »Hier läuft die Ware nicht vom Band. Wir schaffen noch mit Herz und Hand.« Noch heute kann das Geschenk im Schaufenster bewundert werden.

Drei Enkel, ein Urenkel

Drei Enkel und ein Urenkel bereichern das Leben der 85-Jährigen, die es mittlerweile gemütlich angehen lässt. Das war nicht immer so. Gerade zu Beginn habe sie es schwer im Verkauf gehabt. Da die Schwiegermutter wegen gesundheitlicher Probleme nicht gut zu Fuß war, stahlen immer wieder Kinder Überraschungseier. »Einmal bin ich zwei Mädchen hinterher und habe sie um die Ecke erwischt und für ihr Leben lang blamiert. Ich stellte sie vor die Wahl, die Eier zu bezahlen oder dass ich es ihren Eltern verrate«, erinnert sich die Eisenbacherin. Wie es ausging? Die Eltern wissen zumindest von Krugs Seite bis heute nichts davon.

Bis 2 Uhr nachts half sie damals in der Backstube mit und stand oft um 5 Uhr wieder im Laden. Noch lange Zeit, auch noch während Sohn Karlheinz den Familienbetrieb übernommen hatte, hat sie Weißbrote ausgewogen und mit angepackt. Die Bäckerei ist und bleibt ihr Lebensmittelpunkt. Das ist sofort zu merken, als ein alter Bekannter an diesem Morgen vor der Theke auftaucht.

Bäcker ist froh über die Mutter an seiner Seite

Paula Krug blüht regelrecht auf, eine lockere und fröhliche Unterhaltung beginnt. »Oh, wie schön, dass ich Sie Mal wieder sehe«, freut sich der Stammkunde aus Obernburg. Erkundigt sich nach der Familie, macht ihr Komplimente und versichert sich gleich zwei Mal, dass er das richtige Brot geordert hat. Das Backhausbrot, wie es Paula Krugs Mann bereits vor 40 Jahren gebacken hat.

Nach dem kurzen Treffen strahlt die rüstige Verkäuferin über das ganze Gesicht, berichtet ihrem Sohn Karlheinz in der Backstube begeistert davon. Ihr Alter ist in diesem Moment komplett in Vergessenheit geraten. Karlheinz Krug ist jedenfalls sehr froh, seine Mutter noch an seiner Seite zu wissen und betont: »Ich wünsche ihr für die Zukunft, dass sie recht lang vital bleibt. Manch jüngere Generation kann sich eine Scheibe an ihr abschneiden.«

Auch, wenn es hier und da immer Mal wieder etwas zwickt, ist für Paula Krug noch nicht ans Aufhören zu denken: »Solange ich kann, mache ich das, was ich kann. Alles andere lasse ich liegen.« So lange liegen, bis wieder die Türklingel bimmelt und die nächste Kundin an diesem Vormittag freudestrahlend der 85-Jährigen entgegentritt: »Ach, Paula, immer im Einsatz.«

Jennifer Lässig

Hintergrund: Eisenbacher Traditionsbäckerei Krug Seit 1849 wandern von Hand gebackene süße und herzhafte Backwaren über den Tresen der Eisenbacher Bäckerei Krug. Bereits in vierter Generation pflegt Inhaber und Bäckermeister Karlheinz Krug die Familientradition weiter. Seine Brote, Brötchen und Stückchen bereitet er ohne Zusatzstoffe und Backmischungen zu. 1849 hatte sein Urgroßvater Gottfried die Bäckerei gegründet, Opa Johann führte den Handwerksbetrieb weiter, bis dessen Sohn und Karlheinz' Vater Gottfried 1962 gemeinsam mit seiner Frau Paula die Bäckerei übernahm. 1994 trat dann Karlheinz wiederum in die Fußstapfen seines Vaters. Noch heute unterstützt den 58-Jährigen seine mittlerweile 85-jährige Mutter Paula. Neben Krugs Lebensgefährtin Nadine Kapraun packen sieben weitere Mitarbeiter im Verkauf mit an. Komplementiert wird das Team ab September durch einen neuen Lehrling. Nicht nur in Eisenbach können Kunden Krugs Backwaren genießen, sondern auch in einer Zweigfiliale im hessischen Hainstadt.