Auch Leidersbacher Wald trocknet aus

Kiefern werden gefällt, Eichen geschont

Leidersbach 14.07.2022 - 14:04 Uhr 2 Min.

Die Jahresplanung für den Gemeindewald Leidersbach stand am vergangenen Dienstag auf der Tagesordnung des Leidersbacher Gemeinderats.

Zunächst informierte Forstreferendar Paul Bauer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt über den Forstwirtschaftsplan, beispielsweise, was die Inhalte sind. Anschließend erläuterte er den Nutzen und die Rechtsgrundlage für die Forsteinrichtung. Die Forsteinrichtung für den Forst der Gemeinde Leidersbach stamme noch aus dem Jahr 2001 und müsse erneuert werden. Dazu gab der Gemeinderat einstimmig sein Einvernehmen.

Anschließend war Forstamtmann Elmar Freudenberger an der Reihe. Dieser stellte die Jahresplanung für den Gemeindewald vor. Er bekräftigte noch einmal, dass die Forsteinrichtung dringend notwendig sei. Der Leidersbacher Wald habe sich in den letzten vier Jahren enorm verändert, bedingt durch die Trockenheit. Der Klimawandel sei auch am bayerischen Untermain angekommen. Anhand eines aktuellen Forstwirtschaftsplans sei deutlich sichtbar, wie der Wald sich verändert und entwickelt hat und vor allem, wie hoch die einzelnen Baumbestände sind.

Viele Jungbäume

Der Borkenkäfer macht dem Wald und besonders den Fichten enorm zu schaffen. Mario Sommer (UBL) wollte wissen, wie schnell das Käferholz aus dem Wald gebracht werden muss. Freudenberger antwortete, dass Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind, innerhalb von sechs Wochen aus dem Wald gebracht werden müssen.

Zwei Hektar Wald wurden bislang mit rund 15.000 Pflanzen, bestehend aus neun Baumarten aufgeforstet, ohne die Arten, die sich auf natürlichem Weg verjüngen. Freudenberger betonte, dass der Leidersbacher Wald ein relativ junger Wald ist.

An Holzeinschlag sind 2850 Festmeter geplant. Der Löwenanteil davon entfällt mit 2250 Festmetern auf die Kiefern. Bei den Fichten sind 300 Festmeter geplant, ebenso wie bei den Buchen. Die Eichen hingegen werden geschont.

Den Einnahmen von rund 185.000 Euro stehen auch Kosten entgegen. Diese belaufen sich auf rund 162.000 Euro. Darin sind, neben den Kosten für die Holzernte, beispielsweise auch Investitionen in Höhe von rund 76.000 Euro sowie Kosten für den Waldschutz (3000 Euro) und Naturschutz (5000 Euro) enthalten. Der Gemeinderat stimmt anschließend einstimmig der Jahresplanung für den Gemeindewald 2022 in der vorgelegten Form zu.

Gemeinderat in Kürze Stellplatzsatzung: Bei drei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat, dass die Entscheidung über die Änderung der Stellplatzsatzung an den Bauausschuss weitergeleitet wird. Feldgeschworener: Johannes Stapf wurde einstimmig zum neuen Feldgeschworenen des Ortsteiles Ebersbach bestellt. Kommunale Allianz Spessartkraft: Der Gemeinderat stimmte dem vom Tourismus- und Regionalberatungsunternehmen Futour im Juni 2022 vorgelegten Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (Ilek) einstimmig zu. Entwässerungsanlage: Laut Bericht von Bürgermeister Michael Schüßler wurden der Austausch aller Schaltkästen mit Mehrkosten in Höhe von rund 17.900 Euro, dem Nachtrag Vier und den Mehrkosten in Höhe von rund 7900 Euro sowie den Mehrkosten für die Abdichtung der Schaltschränke in Höhe von rund 500 Euro beschlossen. Kita Brunnenfeld: Die Anerkennung des Architektenvertrags sowie die Vergabe der Fachplanungen für die Kita Brunnenfeld wurden in der letzten nichtöffentlichen Sitzung beschlossen. Die Vergabe erfolgt stufenweise. Ringstraße: Ebenfalls nicht öffentlich hat der Gemeinderat die Vergaben für den Vollausbau der Ringstraße beschlossen. Feuerwehr: Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 wird für die Freiwillige Feuerwehr Leidersbach angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf rund 460.000 Euro. Für unvorhergesehene Ausgaben und sinnvolle technische Verbesserungen werden zusätzlich 2000 Euro bereitgestellt. Ladesäulen: Nicht zugestimmt wurde der vorgelegten Auftragsvergabe von E-Ladesäulen in Leidersbach. Fahrradleasing: Vom Gemeinderat wurde beschlossen, dass die Beschäftigten der Gemeinde Leidersbach rückwirkend zum 1. Juni im Rahmen der Entgeltumwandlung Fahrräder leasen dürfen. Verkabelung Freileitung: Der Gemeinderat stimmte der Baumaßnahme zur Verkabelung der Freileitung zu. Bürgermeister Michael Schüßler oder dessen Bevollmächtigter wird beauftragt die Projektpläne, die Dienstbarkeiten, die Einverständniserklärung und die Abbauliste sowie sonstige erforderliche Maßnahmen zu unterzeichnen. Zweckvereinbarung Datenschutz: Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu, dass die Gemeinde Großwallstadt der landkreisweiten Zweckvereinbarung über die Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten beitreten kann.