Auch in Miltenberg sterben Arten aus

Naturschutz: Gelbbauchunke, Laubfrosch und Kammmolch besonders bedroht

Miltenberg 03.03.2023 - 07:00 Uhr 2 Min.

Im Landkreis Miltenberg steht die Gelbbauchunke vor dem Aussterben.

Das zeige sich etwa bei den Amphibien, der weltweit am stärksten bedrohten Wirbeltierklasse. Im Landkreis Miltenberg stünden Arten wie Laubfrosch, Gelbbauchunke oder Kammmolch vor dem Aus. Mit dem Landschaftspflegeverband, dem Landesbund für Vogelschutz und dem Naturpark Spessart werde derzeit ein Rettungsprojekt auf den Weg gebracht, so Scharrer: "Der Laubfrosch kommt im Landkreis nur noch an einem Ort in einer extrem kleinen Population vor. Wir wissen nicht, ob sie die kommenden Jahre überlebt."

Der BN ist der Pressemitteilung zufolge mit seinen 76 Kreisgruppen ein starker Partner für den Naturschutz. "Unsere Kreisgruppe ist im Artenschutz besonders aktiv und bietet Menschen die Möglichkeit, sich zu engagieren", erklärt Scharrer. In Deutschland stehen momentan 33 Prozent der Wirbeltiere, 34 Prozent der wirbellosen Tiere, 31 Prozent der Pflanzen und 20 Prozent der Pilze auf der Roten Liste.

"Es ist höchste Zeit, verstärkt gegenzusteuern", erklärt Scharrer der Mitteilung zufolge. Dass Schutzmaßnahmen wie Renaturierung, naturverträgliche Landnutzung oder Jagdverbote Wirkung zeigten, zeige die positive Entwicklung einzelner Arten wie Wildkatze oder Biber.

Für den Landkreis Miltenberg zieht Scharrer allerdings eine negative Bilanz: "Vor allem der Flächenfraß im Maintal macht vielen Arten zu schaffen. In Faulbach wurde eine ehemalige Kiesgrube, ein Rückzugsort vieler Amphibien- und Libellenarten, in einen gigantischen Autoparkplatz umgewandelt. In Sulzbach plant das Staatliche Bauamt eine überdimensionierte Straße durch die Mainauen und in Erlenbach sollen nach den bisherigen Plänen zusätzlich 55 Hektar wertvolle Lebensräume der ICO-Erweiterung geopfert werden."

Scharrer betont: "Der Schutz des brasilianischen Regenwaldes ist wichtig, aber kein Ersatz für den Schutz der vielfältigen Lebensräume in unserem Landkreis - vor unserer Haustür." Menschen seien abhängig von einer Vielzahl von Leistungen der Ökosysteme und Arten, etwa Bestäubung, Wasserreinigung oder Kohlenstoffspeicherung.

Die Arten der Ökosysteme bildeten ein dichtes Netz. Jede Art könne bedeutsam sein. Der BN fordert in der Mitteilung daher eine stärkere Beachtung des Schutzes von Arten und ihren Lebensräumen - von der Abschaffung aller natur- und klimaschädlichen Subventionen über eine gemeinwohlorientierte Land- und Forstwirtschaft und Renaturierung von Flüssen, Auen und Mooren bis zum Verzicht auf Zerstörungen durch Straßenbau und Flächenverbrauch.

Die Kreisgruppe kann der Mitteilung zufolge auch Erfolge aufweisen. So habe man den gefährdeten Gartenschläfer nach seiner Wiederentdeckung in Großheubach ins Visier genommen. Erfreulich sei, dass sich viele Ehrenamtliche engagieren, so Scharrer. Auch für das landesweite Artenhilfsprogramm Feuersalamander sei der Landkreis ein Schwerpunkt. Mithilfe sogenannter Gumpen - kleinen Vertiefungen entlang von Quellbächen - sei erreicht worden, dass manche Stellen nicht so schnell austrocknen und die Larven der Salamander sich entwickeln können.

Hintergrund: Internationaler Tag des Artenschutzes Der Internationale Tag des Artenschutzes hat seinen Ursprung in dem am 3. März 1973 unterzeichneten Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES. Durch das Abkommen sollen bedrohte Arten, sowohl Tiere als auch Pflanzen, geschützt werden. Der Bund Naturschutz (BN) berichtet, dass laut aktueller Studien die natürliche Aussterberate weltweit durch menschlichen Einfluss um bis das 1000-fache erhöht sei. Die größten Bedrohungen sind demnach Lebensraumverlust, Wilderei, Überfischung, Umweltverschmutzung, Klimawandel und die Einschleppung gebietsfremder Arten.