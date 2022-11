Auch in diesem Jahr: Böllerverbot in Obernburg an Silvester und Neujahr

Keine Ersatzflächen vorgesehen

Obernburg 25.11.2022 - 16:03 Uhr < 1 Min.

In der Altstadt betrifft dies die Römerstraße vom Oberen bis Unteren Tor einschließlich der Lindenstraße und den Seitenstraßen (Burenstraße, Obere und Untere Wallstraße, Schmiedgasse, Runde-Turm-Straße, Schillerstraße, Mainstraße, Am Stiftshof, Kaiser- und Badgasse, Winkelhof, Obere und Untere Gasse sowie die Schuster- und Pfaffengasse).

In Eisenbach gilt das Verbot für die Raiffeisenstraße von der Einmündung Brückenstraße bis zur Raiffeisenstraße 47, die Wiesenthalstraße ab Brückenstraße bis Schulstraße und die Odenwaldstraße ab der Einmündung Raiffeisenstraße bis zur Einmündung Am Osthang. Wegen der engen Bebauung sind auch die Kanalstraße und die Froschgasse mit einbezogen. Weiter darf keine Pyrotechnik abgebrannt werden Am Harzofen ab der Odenwaldstraße sowie in der Gartenstraße von der Einmündung Raiffeisenstraße bis zur Löserbrücke. Auch auf dem ursprünglich als Ersatzfläche vorgesehenen Parkplatz hinter dem Eisenbacher Sportheim sowie dem Obernburger Wendelinusplatz dürfen nun keine Raketen und Böller abgefeuert werden.

Miriam Schnurr